¿Tania Rincón está a punto de casarse? Galilea Montijo habla sobre un chisme con un anillo de compromiso y provoca que surjan varias especulaciones.

Hace poco más de un año, Tania Rincón -de 37 años de edad- sorprendió al revelar que con Daniel Pérez habían tomado la decisión de separarse.

Desde ese momento, Tania Rincón ha mostrado que mantiene una buena relación con Daniel Pérez por el bienestar de sus hijos: Patricio y Amelia.

Sin embargo, Tania Rincón decidió darse una nueva oportunidad en el amor y a través de las redes sociales se ha dejado ver muy enamorada de Pedro Pereyra, de 33 años de edad.

Pero, Galilea Montijo -de 51 años de edad- habría exhibido a Tania Rincón y generó el chisme de que presuntamente se comprometió con su novio.

Galilea Montijo sorprendió a todos al pedirle a Tania Rincón que no se llevara su anillo de compromiso a París, dada la delincuencia que se vive en la ciudad.

En ese momento, Tania Rincón le cuestionó que cuál; sin embargo, el comentario de Galilea Montijo generó especulaciones sobre una posible boda de Tania Rincón.

Esto luego de que Tania Rincón se ha dejado ver muy enamorada e incluso ya presume vacaciones familiares con Pedro Pereyra.

Aunque Galilea Montijo cambió de tema y le pidió a Tania Rincón que no se llevara joyería, los chismes sobre una posible boda de la conductora no se han hecho esperar.

Tania Rincón ya no oculta su relación con Pedro Pereyra y a través de sus redes sociales comparte los momentos que vive con su novio.

Tal parece que la relación entre Tania Rincón y Pedro Pereyra va viento en popa e incluso ya tendrían planeado casarse.

Así lo exhibió Galilea Montijo en el programa Hoy, y es que habló sobre los anillos de compromiso de Tania Rincón.

Todo sucedió cuando en la emisión del martes 9 de julio se presentó una nota sobre el robo que habrían sufrido Lele Pons y Guaynaa en París, Francia.

Galilea Montijo lamentó que ya se hizo una “costumbre” que famosos revelen que fueron robados durante su estancia en dicha ciudad.

En ese momento, Tania Rincón se mostró preocupada y es que en los próximos días viajará a París como parte del equipo de TUDN.

Tania Rincón bromeó con el hecho de que no viajaría con sus joyas ahora que tiene que hacer la cobertura de los Juegos Olímpicos 2024.

“Yo por eso no me voy a llevar mis joyas, que no tengo”

Tania Rincón