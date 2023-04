Tammy Parra enfrenta a quienes dicen que ya regresó con Omar Núñez, porque todo es mentira y enfoca su energía en actos altruistas.

En marzo todo parecía perfecto en la vida de Tammy Parra, quien se acababa de comprometer con su novio Omar Núñez.

Sin embargo, la influencer de 21 años de edad finalizó su relación, porque comenzaron a circular pruebas de que le era infiel.

Tras un mes de la separación, hay quienes creen que Tammy Parra ya regresó con Omar Núñez -de 30 años de edad-.

Comenzaron a circular videos en redes sociales, donde se ve a Tammy Parra celebrando en cumpleaños de su mamá y se escucha el nombre de Omar.

Es por eso que los seguidores de Tammy Parra comenzaron a especular que Tammy Parra regresó con Omar Núñez y hasta conviven en familia.

Rápidamente Tammy Parra salió a defenderse y compartió su reacción en un video de TikTok.

“Ya no saben no qué inventar y al parecer no saben que existen más Omares en el mundo, por ejemplo mis tíos”

Tammy Parra