¿Por qué Talina Fernández decidió esparcir las cenizas de Mariana Levy 17 años después de su muerte? La conductora de televisión, quien recientemente se quedó sin el último trabajo que le quedaba, habló sobre el asunto en entrevista.

Este ha sido un año muy difícil para Talina Fernández, pues su hijo Jorge ‘Coco’ Levy enfrenta problemas legales tras ser acusado por varias mujeres de abuso sexual.

Talina Fernández afirma que la situación ha repercutido en su oferta laboral, pues ha ido perdiendo trabajos. No obstante, el dífícil panorama le ha dado claridad en un asunto que tenía pendiente: las cenizas de su hija Mariana Levy.

Talina Fernández sobre su nieta Maria Levy: "es la razón por la que no me morí"

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Talina Fernández explicó por qué mantuvo consigo las cenizas de Mariana Levy por casi 20 años y ahora decidió “dejarla libre”:

“Cuando murió mi hija, yo la quería tener conmigo y me quedé con la urna con cenizas, le hice un roperito lleno de santitos y cosas y la tuve en mi recamara 17 años y de repente una voz interior o no sé de dónde me llegó, me dijo, ‘suéltala, que vuele libre’”.

Talina Fernández