Tras la polémica por la manera en la que se sexualizó el personaje de Michelle Salas en el final de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, Sylvia Pasquel arremetió contra Diego Boneta.

Luego de las acusaciones en su contra, Diego Boneta aseguró que él no tenía la decisión final de lo que se veía en ‘Luis Miguel, la serie’, ya que no era el único productor.

Sin embargo, Sylvia Pasquel criticó la actitud de Diego Boneta y aseguró que él pudo haber opinado y evitar que se sexualizará de esa manera a Michelle Salas.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Sylvia Pasquel cuestionó a Diego Boneta pues aseguró que como productor pudo haber tenido otra actitud en ‘Luis Miguel, la serie’.

En el video Sylvia Pasquel destacó que solo sexualizaron a Michelle Salas para poder vender más. En este sentido destacó que Diego Boneta no estaría de acuerdo si se tratará así a su futura hija.

“Si Boneta es productor también podría haber opinado al respecto. No creo que le guste a Boneta el día de mañana que tenga hijos, que su hija salga en la cama haciendo el amor en una serie para que venda más, para que hablen más, para que hagan más... porque al final del día lo único que genera es esto”

Sylvia Pasquel reveló que no había necesidad de mostrar a Michelle Salas en la cama en ‘Luis Miguel, la serie’.

“Quien tomara la decisión de mostrar a su hija en la cama con su pareja, me parece una pésima decisión porque al final del día tú puedes mostrar un romance desde el punto de vista de lo romántico, de lo padre que es cuando dos jóvenes que no tienen ningún compromiso se enamoran, pero ¿Cuál era la necesidad de llevarlos a la cama?”

Sobre si presentarán una demanda en contra de Luis Miguel, Sylvia Pasquel destacó que esa es decisión de Michelle Salas.

“Eso ya le corresponde a Michelle que es la afectada porque al final del día Michelle no dio la autorización para que usaran su nombre ni su historia ni mucho menos que la sexualizaran dentro de la serie”

Sobre las críticas que aseguran que su familia se ha aprovechado de la fama de Luis Miguel, Sylvia Pasquel aseguró que fue el cantante quien decidió hablar de ellas en ‘Luis Miguel, la serie’.

En el video Sylvia Pasquel reveló que si se ha enfrentado a Luis Miguel.

“Yo ya era una estrella cuando apenas estaba naciendo (...) También me le he enfrentado, claro que sí, pero no es el momento para hablar de eso”

Sylvia Pasquel