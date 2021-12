Sylvia Pasquel y Silvia Pinal quien ya salió del hospital, no pasarán juntas el Fin de Año, pese a sus buenos deseos.

Después de estar una semana hospitalizada, Silvia Pinal fue dada de alta; sin embargo, deberá de seguir un protocolo estricto ya que aún no ha dado negativo a Covid-19.

A pesar de la buena noticia, Sylvia Pasquel reveló que ella no podrá visitar a Silvia Pinal ya que así se lo pidió el doctor.

El pasado 29 de diciembre se informó que Silvia Pinal ya había abandonado el hospital. La actriz deberá de cumplir un estricto protocolo de seguridad en su casa para evitar que alguien más se contagie de Covid-19.

Como todos los días, Sylvia Pasquel ofreció una entrevista con el programa Hoy donde habló sobre el estado de salud de Silvia Pinal ahora que ya salió del hospital.

Sylvia Pasquel reveló que el doctor les mandó una carta informándoles que ya iba a dar de alta a Silvia Pinal, porque se encontraba bien.

Aunque todavía es positivo a Covid-19, el doctor prefirió mandarla a casa con el mismo protocolo que hubiera tenido si se hubiera trasladado al área de terapia intensiva.

Sylvia Pasquel destacó que está decisión se tomó para evitar que Silvia Pinal se pueda contagiar de otra cosa en el hospital.

En su conversación, Sylvia Pasquel destacó que se deben de seguir ciertos protocolos para evitar que haya más contagios de Covid-19.

“Una enfermera, no pueden estar entrando y saliendo. Va a haber un horario de visita en la mañana y otro en la tarde, para que entre una sola persona, todo va a estar sanitizado como un hospital”

En su conversación con el programa Hoy, Sylvia Pasquel reveló que ella no podrá visitar a Silvia Pinal, aunque ahora se encuentra en su casa.

A pesar de que se muere de poder estar cerca de Silvia Pinal cumpliendo con el protocolo, el doctor le prohibió que se acercará ya que se puede contagiar.

“El doctor me prohibió a mí visitar a mi mamá, porque todavía sigue saliendo positiva a Covid-19 y no quiere que me contagie también”

Sylvia Pasquel