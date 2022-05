El regreso de Silvia Pinal al teatro ha dejado una ola de críticas en las que Gustavo Adolfo Infante ha sido uno de los más involucrados. Sylvia Pasquel arremetió contra el periodista y le pidió que ‘ya le parara’.

Luego de que surgieran las primeras imágenes de Silvia Pinal en la obra ‘Caperucita roja, ¡qué onda con tu abuelita!, el periodista arremetió contra la obra y criticó su escenografías.

Además dijo que por la edad de Silvia Pinal, ella ya no debía hacer apariciones públicas y que debería de estar ‘guardada’.

Entre los dimes y diretes, Sylvia Pasquel explotó y pidió que dejaran en paz a su familia, pero sobre todo le envió un contundente mensaje a Gustavo Adolfo Infante.

Durante una entrevista con ‘Ventaneando’, la hija de Silvia Pinal envió una indirecta a Gustavo Adolfo Infante.

“Gente de espectáculos que ni siquiera sabe qué estás haciendo y que se da el lujo de hablar y de opinar (...) ya estoy harta, ya estoy cansada” Sylvia Pasquel

“Guárdenla, pues ni que fuera un mueble” dijo Sylvia Pasquel haciendo referencia a las palabras que Gustavo Adolfo Infante dijo hace unos días.

Sylvia Pasquel envía mensaje a Gustavo Adolfo Infante

La también actriz envió audios para revelar la causa por la que Silvia Pinal no se presentó en el estreno de la obra.

Sylvia Pasquel mencionó que el programa de ‘De Primera Mano’ siempre están hablando de su familia.

“Y sabes qué Gustavo, perdóname, tú no tienes derecho a opinar como opinas, ni a decir las cosas que dices, porque ni siquiera haz ido a ver la obra” Sylvia Pasquel

Dijo que no era válido lo que decía sobre la obra donde actúa Silvia Pinal, pues no estaba enterado de muchas situaciones y no vivía con ella.

" Y si no te gusta lo siento, pero tú ni mantienes a mi mamá (...) pero cómo hablan, porque ustedes son los que la están exhibiendo. Ya párenle de veras, porque no es justo lo que están haciendo” Sylvia Pasquel

Finalizó con: “Ya párenle muchachos, ya estuvo suave” con una voz entrecortada y lágrimas, pues la situación ya rebasó a la familia de la actriz.

¿Qué respondió Gustavo Adolfo Infante?

El conductor le dio la razón a Sylvia Pasquel y aceptó que se había extralimitado en su intención de cuidar la imagen de Silvia Pinal.

Gustavo Adolfo Infante dijo que ahora entendía que el regreso de Silvia Pinal al teatro fue su decisión y era algo que la hacía muy feliz.

“La señora Pasquel, este reclamo, este comentario que me hace a mí, tiene toda la razón, y yo doy un paso para atrás, guardo silencio, porque no quiero lastimar a la familia. Yo sí pensé que estaban obligando a la señora Silvia Pinal, lo que entiendo y lo veo es que Silvia quiere hacer esta obra” Gustavo Adolfo Infante

El periodista ofreció una disculpa a la familia Pinal por sus comentarios, pero sobre todo a Sylvia Pasquel.

Finalizó reconociendo la carrera de Silvia Pinal y la nombró como la última ‘diva del cine mexicano’.

Gustavo Adolfo Infante dijo que su amistad con Sylvia Pasquel se terminó cuando habló con Frida Sofía, pero era necesario escucharla.