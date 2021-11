Sylvia Pasquel desea que su velorio sea una fiesta, pues dice que no quiere ver a su familia llorando por su muerte.

La hija mayor de Silvia Pinal habló sobre la manera en que le gustaría que su cuerpo fuera despedido el día de su muerte; nada de lágrimas y mucha fiesta, dice.

Sylvia Pasquel habla de cómo desea que sea su velorio

En entrevista con ‘Sale el Sol’ con motivo de la reapertura de su foro de teatro, Sylvia Pasquel habló sobre cómo le gustaría fuera despedida el día de su muerte.

La actriz comentó que ella quiere un velorio con música, risas y familiares cantando, “que sea cómo la fiesta que yo viví”.

Sylvia Pasquel señaló que también le gustaría ser cremada y que sus cenizas las colocaran en el jardín de la casa que tiene en Acapulco.

Esto con el objetivo de que pueda disfrutar a diario la vista desde la bahía de Acapulco, Guerrero.

Sylvia Pasquel (Agencia México)

La decisión de Sylvia Pasquel sobre su velorio la tomó por el número de muertes que ha vivido de familiares cercanos, por lo que dijo “no deseo que estén llorando dos días por mí”.

“Todo que sea como una fiesta, que nos sirvan unos canapés unos tequilas, un buen vino, que sea una despedida alegre”. Sylvia Pasquel, actriz.

Sylvia Pasquel aprendió de licores gracias a Enrique Rocha

Sylvia Pasquel habló sobre la muerte del primer actor Enrique Rocha , quien recientemente tuvo “la muerte de los dignos”.

La actriz compartió a las cámaras de ‘Sale el Sol’, que, gracias a su amistad con Enrique Rocha, “conocí licores”, asumiendo “te pones borrachísima con eso”.

Enrique Rocha, actor. (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Reconoció que lo va a extrañar, pero no solo como amigo, sino como artista, “es una gran perdida, me da una gran tristeza no haber podido estar con él”.

Finalmente, Sylvia Pasquel deseó que Carmen Salinas se recupere pronto de su salud, luego de haber caído en coma.

Sylvia Pasquel reabrió su foro, en el que habrá dos obras de teatro, en las cuales, ella será la productora.