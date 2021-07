Sylvia Pasquel revela como fue que estuvo a punto morir

Durante una entrevista en el programa de YouTube ‘en Casa de Mara’ la actriz de 71 años de edad, Sylvia Pasquel reveló como fue que estuvo a punto morir.

Y es que Sylvia Pasquel contó que el día del incendio de la discoteca Lobohombo ella planeaba celebrar su cumpleaños en el lugar.

De acuerdo con Sylvia Pasquel de no ser por la publirrelacionista Tere Ocampo, ella y su grupo de invitados se habría visto envueltos en un trágico incidente.

“Tere Ocampo fue la que me convenció de que no la hiciera”

Pues Sylvia Pasquel comentó en el programa que ella quería celebrar su cumpleaños en la discoteca Lobohombo.

“Lo quería hacer en el Lobohombo porque habíamos ido aniversario de La oreja de Pepillo y me encantó el lugar, y dije aquí vamos a hacer el cumpleaños”

Sin embargo Tere Ocampo la convenció de cambiar la locación y el cumpleaños lo celebraron un una discoteca de la ZonaRosa.

“y la otra ‘que no, mira aquí nos dan la orquesta y que toda la noche, que es un lugar más chiquito, acá nada más te va a dar una mesa, y no que vámonos para allá, está bien me neceaste tanto, vamos para allá”

Sylvia Pasquel