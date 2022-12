Sugey Ábrego y Jorge Boyoli fueron eliminados de Las Estrellas bailan en Hoy, pero no se callan sus críticas a Ema Pulido y confiesan cómo se sienten tras su eliminación a dos semanas de la gran final.

Las Estrellas bailan en Hoy ‘Campeón de Campeones’ está a punto de llegar a la final y con ello va aumentando la exigencia a todos sus participantes.

Sugey Ábrego de 43 años de edad y Jorge Boyoli fueron los últimos eliminados antes de la semifinal de Las Estrellas bailan en Hoy, sin embargo la pareja no se fue sin antes dar sus comentarios sobre la juez Ema Pulido de 77 años de edad.

Las Estrellas bailan en Hoy se ha convertido en uno de los concursos más gustados del programa Hoy. Después de tres temporadas, se realizó ‘Campeón de Campeones’ con el objetivo de encontrar a la mejor pareja.

Desde el inicio Las Estrellas bailan en Hoy causó gran controversia por las duras críticas de Ema Pulido, quien siempre se mostró en desacuerdo con las coreografías de la pareja.

Sin embargo, muchos participantes han arremetido en contra de Ema Pulido pues consideran que sus críticas no han sido objetivas pues distan mucho sus opiniones con las calificaciones que proporciona.

Tras convertirse en la última pareja eliminada de Las Estrellas bailan en Hoy antes de la semifinal, Sugey Ábrego y Jorge Boyoli no dudaron en arremeter en contra de Ema Pulido.

En entrevista compartida por TVyNovelas, Sugey Ábrego señaló con ironía que le agradece a Ema Pulido su incongruencia, ya que se daba cuenta que sus coreografías no habían sido tan malas como ella las calificaba.

“Yo lo que le puedo decir a Ema es que le agradezco infinitamente su incongruencia. Porque gracias a esa incongruencia yo tuve siempre claro que nuestros bailes no eran tan malos como ella los calificaba”

Jorge Boyoli señaló que Ema Pulido siempre decía una cosa sobre sus bailes, pero los calificaba de una forma completamente diferente.

Sin embargo las críticas de Jorge Boyoli a Ema Pulido no terminaron ahí, pues incluso comparó sus comentarios con los que hace una tía borracha.

“A mí no me molesta ni estoy enojado con ella ni nada, porque yo sé que ella es como la tía que va a la fiesta y que se le pasan las copas y pues no hay que hacerle mucho caso por eso”

