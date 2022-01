Aeroméxico pierde perro de Sugey Ábrego, tras denunciarlos por discriminación

La aerolínea mexicana Aeroméxico perdió al perro de la actriz Sugey Ábrego, tras denunciarlos por discriminación.

Recordemos que este jueves, Sugey Ábrego compartió con sus seguidores, el mal trago que Aeroméxico le hizo pasar.

Sugey Ábrego, expuso que una empleada dio preferencia a una extranjera.

Según explicó entre lágrimas, se anticipó a consultar los requisitos para que su mascota pudiera viajar con ella.

Sin embargo, una trabajadora de Aeroméxico, prefirió darle el lugar a una mujer canadiense, pese a haber llegado antes.

“Pocas personas saben que es un perro de asistencia porque sufro de ansiedad y sufrí depresión”, compartió Sugey Ábrego.

Sin embargo, otra empleada de Aeroméxico, constató que Sugey Ábrego fue discriminada.

Pese a ello, la actriz perdió el vuelo por no poder viajar con su perro de soporte emocional.

“Como documentaron a sus perros, el coordinador solo me dijo ‘le podemos dar un vuelo mañana’ y le podemos ayudar con su PCR”, dijo Sugey Ábrego.

“Sabes qué, Aeroméxico, no se vale discriminar a tu propia gente, no se vale”, agregó Sugey Ábrego.

Finalmente, la actriz volvió a casa y se dispondría a tomar el nuevo vuelo en la misma aerolínea, este viernes.

Aeroméxico extravía al perro de Sugey Ábrego

Sugey Ábrego utilizó sus redes sociales, para compartir un nuevo error por parte de Aroméxico, que le ocasionó angustia a la actriz.

Este viernes, Sugey Ábrego se dirigió a tomar un nuevo vuelo, y a hacerse la prueba de Covid-19 que Aeroméxico pagó.

Sin embargo, al intentar abordar, resultó que no cumplía con las especificaciones, lo que la hizo explotar, pues fue Aeroméxico la que autorizó la prueba.

“Aeroméxico, ganaste, no me subí al avión porque la prueba que me autorizó el día de ayer tu coordinador era la de antígenos, no PCR”, declaró.

“Yo me pregunto, cómo una aerolínea que va a Canadá, no saben qué tipo de pruebas me tienen que hacer”, agregó Sugey Ábrego.

Posteriormente, en una entrevista para el programa ‘Chisme no like’, compartió, que la aerolínea además perdió a su perro.

“Me dice el señor Yuri Cerón de reclamo a equipaje ‘Señora, quiero que respire un poco porque…’ en ese momento hizo una pausa de novela” Sugey Ábrego

“Yo dije ‘perdieron a mi perro’, lo sentí, lo sentía en el alma; me dice ‘es que su perro sí se documentó y está en el avión a Toronto”, dijo Sugey Ábrego.

“Me dice, ‘Voy a contactarte con una fundación en Canadá para que por lo menos puedan entrar a atestiguar que es tu perro y que está sano”, expuso.

Pese a todo, actualmente Sugey Ábrego ya se encuentra con su perro y tomará un vuelo de una aerolínea diferente.

“Se fue a las plataformas y encontraron a mi perro debajo de unas lonas”, contó Sugey Ábrego para concluir.