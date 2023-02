Yeri Mua ya balconeó el fetiche del Paponas, diciendo que aunque hoy critique sus pies, cuando andaban de novios bien que le celaba por subirlos a sus historias de Instagram.

La tiradera mala vibra entre Yeri Mua -de 20 años de edad- y el Paponas ya quedó en el pasado, ahora solo hay burla entre las cosas que vivieron siendo novios.

Más allá de que Yeri Mua se enojara de las críticas a sus pies, lo balconeó y él se vio en la necesidad de confirmar que sí tiene un algo con las patas.

Yermi Mua y Brian Villegas, conocido como el Paponas, quien tiene 28 años de edad, sostuvieron un romance por 2 años, por lo que la influencer ya le sacó sus trapitos al sol.

Lo que antes era mala vibra por la tensión que se generó alrededor de su ruptura, ahora son balconeadas que ya ni le enojan al Paponas, solo lo hacen reconocer sus fetiches.

En un en vivo, este criticó los pies de Yeri Mua, sin embargo, no tuvo en cuenta que tenía un pasado de 2 años con una veracruzana que no se calla nada.

En cuanto ‘la bratz jarocha’ se enteró de las críticas a sus pies, balconeó el fetiche del Paponas por sus pies, mostrando que hasta los llegó a celar.

Siempre hay una captura de pantalla; es lo que dicen y la que Yeri Mua aplicó al mostrar una conversación con su exnovio, donde él le pide bajar una historia de Instagram.

¿El motivo? Yeri Mua subió sus pies y al Paponas no le gustaba eso.

Asimismo, la influencer señaló que ese momento es el que la mantiene humilde, pues además contó que le chupaba los pies.

Sumado a ello, en un en vivo, Yeri Mua lo volvió a balconear “me chupaba las patas”, para después arrepentirse y decir “ya me pasé de verga”.

Mientras Yeri Mua cuenta las intimidades de Paponas, donde se incluye el chuparle los pies, él ya dio su versión de los hechos y explicó a que se debe este gusto.

Aunque él no negó ni confirmó el fetiche con los pies, contó las razones por las que lo primero que ve son los pies en una mujer.

En un live, Paponas dijo “sí me gustan los pies bonitos”, pero dijo que es por un tema de higiene.

“Se me hace que cuando una mujer tiene los pies lindos y arreglados, siento que es una mujer higiénica y creo que por eso me gusta, a mí me gusta mucho la higiene, no me gusta oler mal. Creo que una mujer con pies feos no se cuida, no es higiénica”.

Brian Villegas, Paponas, influencer.