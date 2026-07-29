La empresaria y creadora de contenido Sol León, está de luto por la muerte de su madre.

Vía redes sociales, Sol León, de 36 años de edad, anunció la muerte de su madre Lula, quien dice “se fue feliz, tranquila y plena”.

Sol León revela la causa de muerte de su madre

Sol León explicó que su madre no estaba hospitalizada, como informaron algunos medios de comunicación en Culiacán.

Ella sufrió un paro cardíaco mientras le realizaban procedimientos de rutina en el hospital. Doña Lula padecía diabetes por lo que su médico le hacía chequeos tres veces por semana.

“Ella se fue feliz, tranquila, no sufrió, no supo lo que pasó” Sol León

Sol León se dijo en paz debido a que, gracias a ella, su madre pasó sus últimos días en Culiacán, tal y como lo deseaba.

“Me da paz saber que hicimos todo lo que ella nos pidió. Estaba feliz y plena al haber regresado a su hogar en Culiacán. Todos los días hablábamos y me lo agradeció, el estar en su tierra” Sol León

Muere la madre de Sol León (Sol León / TikTok)

Sol León se enteró de la muerte de su madre en plena transmisión

Sol León se encontraba realizando una transmisión cuando recibió una llamada en la que le avisarían de la muerte de su madre.

Debido a que se trataba de un número desconocido, Sol León ignoró la llamada aún cuando su móvil no dejaba de sonar con insistencia.

Su pareja, Alex Bahena, se encontraba cerca, por lo que fue él quien respondió. Sin pensarlo dos veces, interrumpió a la creadora de contenido y le dijo algo en el oído.

Argumentando que necesitaba responder una llamada con urgencia, Sol León dio por terminada la transmisión.

En cuanto le fue posible, la empresaria tomó un vuelo rumbo a México para despedirse de su madre .