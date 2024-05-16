¿No aprende o está aprovechando de la polémica? Sofía Rivera Torres, de 31 años de edad, y sus compañeros de, se burlaron de otro famoso.

Lo peor del asunto fue que de paso y con su humor ácido -como ella le llama- le lanzó una nueva pedrada a Lucero Mijares, de 19 años de edad.

¿Está logrando hacer reír al público? Las reacciones en redes sociales indicarían lo contrario, situación que Sofía Rivera Torres no está soportando y ya hasta tomó una drástica medida en Instagram.

Sofía Rivera Torres (Instagram/@sofiariveratorres)

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y ‘El estaca’ ahora se lanzan contra ‘El Burro’ Van Rankin

El viernes 10 de mayo, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray -de 54 años de edad- y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’, de 55 años de edad, volvieron a arremeter contra un famoso.

Esta vez se lanzaron contra Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, de 60 años de edad, luego de revelar que dejó de hablar con el exfutbolista Luis García cuando él se negó a pagarle una apuesta y lo llamó “drogadicto”.

Durante su participación en un programa de Caliente TV, Jorge Van Rankin dijo que esto habría causado una discusión entre los famosos con la que pusieron fin a su amistad.

Pero, ahora Jorge Van Rankin dijo querer recuperar la relación, por lo que se hincó y le pidió a Luis García que volvieran a ser amigos.

El Burro Van Rankin quiere hacer las pases con sus amigos#QuéImporta por @ImagenTVMex pic.twitter.com/aIGAHJW8e9 — Qué Importa (@QueImportaTV) May 11, 2024

Como era de esperarse, los conductores de Qué importa comenzaron a burlarse de El Burro diciendo que “no le gusta oír sus verdades” y que era raro verlo sin hablar de Luis Miguel.

A Luis García le pidieron pagarle por fin la apuesta, señalándole que le saldría más barato que “pagarle la rehabilitación”.

Días después, los comunicadores volvieron a arremeter contra El Burro por haber interrumpido un programa de televisión para poder ir al baño.

La petición de ‘El Burro’ desconcertó a los panelistas, quienes accedieron a la petición y comenzaron a reírse.

El Burro Van Rankin hace historia yendo al baño en pleno programa en vivo🤣#QuéImporta con @EVIDEGARAY y @SofiaRiveraT pic.twitter.com/HSEJztDzaN — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 12, 2024

¿Sofía Rivera Torres y compañía se disculparán con El Burro? Ella lo descarta y termina tirándole pedrada a Lucero Mijares

Una usuaria de redes sociales pronosticó que Sofía Rivera Torres y compañía tendrían que volver a disculparse por sus comentarios.

“Tres programas después: Jorge Burro Van Rankin te ofrecemos disculpas por los comentarios que hicimos en este programa” Usuaria de X

Sofía Rivera Torres respondió a la internauta con un mensaje que fue tomado como ofensivo hacia la Lucero Mijares.

“No, el Burro sí aguanta. Es grande” Sofía Rivera Torres

Los comentarios en rechazo no tardaron en hacerse presentes, lo que según los internautas ha expuesto que Sofía Rivera Torres ya tampoco está aguantando.

A esa conclusión llegaron luego de descubrir que en su más reciente publicación en Instagram, la también actriz decidió restringir los comentarios.