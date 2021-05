Mediante su cuenta de Instagram Sofía Castro, de 23 años, reveló que le había salido un gran herpes labial y aprovechó para hacer una confesión, dejando al descubierto que no es la mujer perfecta que todos creen.

La hija de Angélica Rivera comentó el viernes 30 de octubre será su cumpleaños, y no podría creer que 4 días antes traiga la boca así, llena de fuegos, con ardor, comezón y dolor "ya me tomé un antiviral, ya me puse pomada, ya me unté el remedio casero de mi abuela".

"Yo sufro de fuegos desde que tengo literal 2 años, la paso mal desde que estoy chiquita, se me pone la boca horrible, no saben lo mal que la paso, no puedo ni hablar, me duele comer y les juro que no es exageración, la gente que tiene lo mismo que yo me van a entender, no puedo, me duele cabron...". Sofía Castro

Sofía Castro destaca generalmente por siempre lucir radiante ante las cámaras, sin embargo hace unas horas mostró en sus historias de Instagram que la estaba pasando muy mal y no podia ni comer y le duele hablar.

Finalmente dijo que el jueves tiene que trabajar algo muy padre con su novio Pablo Bernot, sin embargo tendría que trabajar con su herpes labial. Cabe mencionar que la actriz y ahora youtuber no puede dar detalles del nuevo proyecto.