La actriz reveló que su mamá se preocupó mucho por su estado de salud, luego de dar positivo a coronavirus.

El pasado 12 de noviembre, Sofía Castro reveló que había dado positivo a Covid-19. En un video de Instagram, la famosa habló sobre algunos de los síntomas que había presentado y detalló que tras unos momentos difíciles ya se encontraba mejor.

En entrevista para el programa ‘En Casa con Telemundo’ la actriz habló sobre su estado de salud y reveló cual fue la reacción de su mamá Angélica Rivera al enterarse que tenía coronavirus.

Durante su conversación, la hija del productor José Alberto Castro destacó que a ella si le afectó gravemente la enfermedad y que tuvo mucho dolor en el cuerpo, “desde el pelo hasta la uña del pie".

“Ya hoy puedo decir que me siento muy bien, todavía tengo algunos síntomas. La verdad es que, no me puedo quejar, porque gracias a Dios no acabé en un hospital. Mi oxigenación siempre fue perfecta, pero sí me dieron muchísimos síntomas” Sofía Castro

Sofía Castro puntualizó que aunque ya va de salida no ha podido recuperarse del todo e incluso no ha podido comer de manera habitual.

“Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal, he comido pura fruta, y puras semillas, legumbres, arroz, es lo único que me entra, nada de proteína animal he podido comer” Sofía Castro

La actriz destacó que la sensación de no poder respirar es muy fea y detalló que hasta el momento no ha podido recuperar el sentido del gusto y del olfato.

“Me empezaron a doler muchísimo las articulaciones. Esa sensación de no poder respirar fue muy fea, y no sé el porqué, esos tres días fueron como esos síntomas: muchísimas náuseas, dolor de estómago, y el domingo, ya después de haber tenido como dos días con Covid-19, de haber salido positivo y demás, me quedé sin gusto y sin olfato. Y sigo sin ellos" Sofía Castro

Angélica Rivera lloró al saber que su hija tenía Covid-19

Cuando fue cuestionada sobre la reacción de sus padres por su estado de salud, la famosa detalló que Angélica Rivera si se preocupó e incluso lloró porque no sabía que iba a pasar.

“Los dos se espantaron mucho, mis hermanas también. Mi mamá me confesó que después lloró porque obviamente pues te asustas, porque es una enfermedad que desgraciadamente está afectando a todo el mundo y no sabemos cómo controlarla al 100%" Sofía Castro

Sofía Castro señaló que el Covid-19 ataca de manera muy rara ya que ella se había cuidado mucho y a pesar de que estuvo en contacto con su novio Pablo Bernot , él no se contagió.

En su entrevista también confesó que no se ha puesto a pensar en donde se pudo haber contagiado porque es muy difícil tener certeza.

“No me quise poner a pensar dónde me dio porque es casi imposible descifrarlo. Está bien difícil la situación en el mundo, en México, hay demasiados contagios, y la verdad es que como que no quise ponerme a pensar” Sofía Castro

Por último puntualizó que es importante cuidarse y tomar en serio al Covid-19.