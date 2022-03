Silvia Pinal dice que no se mete en los supuestos problemas que hay entre sus hijos por su teatro. La actriz destacó que ella no se encuentra enterada de lo que está sucediendo con el recinto.

En los últimos días se reveló que habría problemas entre los hijos de Silvia Pinal y es que de acuerdo con algunos reportes señalan que Sylvia Pasquel se está disputando el teatro con Luis Enrique Guzmán.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Silvia Pinal, quien fue cuestionada sobre los problemas que habría en su familia por su teatro.

Desde hace 28 años Mónica Marbán Kurczyn habría administrado el teatro Silvia Pinal, sin embargo, Luis Enrique Guzmán habría denunciado que junto con sus hermanas no se encontraban de acuerdo con su manejo.

Pero algunos medios reportaron que Sylvia Pasquel tendría problemas con Luis Enrique Guzmán ya que ambos desean administrar el teatro.

Silvia Pinal aseguró que se encontraba muy feliz, después de enfrentar algunos problemas en su salud. La actriz puntualizó que con la pandemia su teatro sigue activo y se renta esporádicamente.

Sobre la supuesta pelea entre sus hijos, Silvia Pinal destacó que ella prefiere mantenerse alejada de toda esa situación.

Silvia Pinal reconoció que Luis Enrique ha estado al pendiente de lo que está pasando y puntualizó que tiene muy buenas ideas.

Pero al ser cuestionada sobre si Sylvia Pasquel podría administrarlo, Silvia Pinal puntualizó que también e incluso destacó que podría ir toda la familia.

“Luis Enrique está por ahí rondando a lo mejor, pero yo ahí no me meto, pero sí sería bueno que se metiera porque tiene muy buenas ideas en ese sentido, también Sylvita, podría ir toda la familia, pero no sé, yo no me meto. Los veo desde lejos a ver cómo les va, que les valla bien espero”

