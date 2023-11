Durante una alfombra roja, la actriz Silvia Navarro -de 45 años de edad- presumió por primera vez a su hijo.

De acuerdo con Silvia Navarro, fue decisión de su hijo el presentarse por primera vez ante la prensa, y no podemos creer lo grande que está a sus 8 años de edad.

Pues cabe mencionar, desde que su hijo nació, Silvia Navarro había evitado que el menor se hiciera una figura pública.

En un encuentro con la prensa durante la alfombra roja de la película “Papá o mamá”, Silvia Navarro presumió por primera vez a su hijo.

De acuerdo con Silvia Navarro, protagonista de la película, en esta ocasión fue su hijo el que le pidió acompañarla al evento.

A pesar de que la actriz le advirtió que “habría mucha gente y estaría presente la prensa”, León quiso acompañarla.

Por su parte, Silvia Navarro dijo estar muy orgullosa de hijo y respetar las decisiones que él toma sobre su vida.

Por lo que a pesar de que ella “trata de cuidar sus espacios”, no se opuso a que la acompañara; por el contrario, la actriz mencionó que ya quería presentarlo.

“Trato de cuidar sus espacios, cuando él quiere, quiere, cuando no, no. Obviamente yo me siento muy orgullosa de él, quisiera mostrarlo todo el tiempo, pero cuando él quiera”

Silvia Navarro