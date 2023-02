¿Volverá a la TV? Silvia Navarro aprovecha para pedirle a Flavio Medina que se casen, luego que desde finales del año pasado se les haya relacionado sentimentalmente.

Luego de cuatro años de su última telenovela en Televisa, se ha revelado que Silvia Navarro -de 44 años de edad- podría regresar, pero en esta ocasión de la mano de Pedro Ortiz de Pinedo.

Sin querer dar más detalles del proyecto, Silvia Navarro sigue aumentando los rumores sobre su presunta relación con Flavio Medina -de 44 años de edad-.

Aprovechando la cercanía de la celebración por el 14 de febrero, Silvia Navarro le pidió a Flavio Medina que se casen en medio de rumores de su posible romance.

Silvia Navarro se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, en medio de su gran popularidad se alejó un tiempo de los melodramas.

Pero eso estaría a punto de cambiar ya que fue captada en los pasillos de Televisa y de inmediato se especuló sobre su regreso a la televisión.

En entrevista para el programa Hoy, Silvia Navarro se mostró muy emocionada del proyecto de Pedro Ortiz de Pinedo -de 45 años de edad- en donde podría participar.

Sin embargo, Silvia Navarro no quiso revelar más detalles del proyecto y solo se limitó a confesar que todavía faltan algunas cosas para concretarse.

“Pedro trae un proyecto bien bonito, me gusta mucho cómo está escrito, pero es que luego no se habla de más, creo que hay que darle oportunidad a que sucedan varias cosas antes de dar alguna declaración, no porque no quiera, sino porque hasta que no sea concreto es difícil”

Silvia Navarro