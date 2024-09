Llorando, Sian Chiong pide perdón a México por cómo actuó en La Casa de los Famosos 2024.

Luego de su eliminación de La Casa de los Famosos 2024 México, el actor de origen cubano Sian Chiong, de 30 años de edad, no ha podido con las críticas.

Y así lo dejó ver en la post gala de La Casa de los Famosos México 2024 momentos en el que Sian Chiong se rompió, pidiendo perdón a todo México.

La Casa de los Famosos 2024 (@LaCasaFamososMx / X)

Así es como Sian Chiong pide perdón a México llorando por cómo actuó en La Casa de los Famosos 2024

El actuar de Sian Chiong durante su estancia en el reality show, La Casa de los Famosos 2024 le está costando el escrutinio público.

Luego de que Sian Chiong no aguanto más con la presión de las críticas y el acoso de los fans de La Casa de los Famosos 2024 México.

Pues entre lágrimas, el actor Sian Chiong pidió perdón a México por cómo actuó en La Casa de los Famosos 2024, asegurando que solo quería jugar.

Así como Sian Chiong expresó no saber cómo es que se perdió durante el juego en el polémico reality: “en qué momento me perdí… Lo siento México”.

Debido a que desde un principio La Casa de los Famosos 2024 no ha dejado de dar de qué hablar, gracias al propio comportamiento de todos sus participantes.

Ante esto Sian Chiong expresó “les pidó una disculpa nunca quise eso, solo quería jugar y que mi juego no le hiciera daño a nadie, no me salió, lo siento…”.

#SianChiong es tan mal actor que ni llorar sabe.... dice que lo siente por todo el daño que hizo, le creen? pic.twitter.com/UvA7hYmvTV — gil huerta (@gilhuertaglez) September 20, 2024

Tunde a Sian Chiong pese a pedir perdón a México llorando; así reaccionaron los fans de La Casa de los Famosos 2024.

Al parecer los fans de La Casa de los Famosos 2024 no perdonan, ni olvidan el actuar de Sian Chiong durante su tiempo en el polémico reality,

Pues pese a que Sian Chiong ha pedido perdón a México llorando, el público de La Casa de los Famosos 2024 ha dejado en claro que “sus lágrimas nadie se las creen”.

Así otros internautas, le han dicho a Sian Chiong no ser buen actor, tanto “que seguirá siendo un perro de la fama”, así como un manipulador, acosador y arribista.

Comentarios en las redes sociales que pese a que Sian Chiong ha pedido perdón a todo México llorando, ya no le creen nada al actor, aún con las disculpas.