En entrevista para el programa de radio La Caminera, el conductor de televisión Carlos Quirarte reveló cómo lo despidieron de Sale el Sol: “nos dieron cuello a todos en un día”.

Ante los cambios recientes en Sale el Sol, el matutino de Imagen Televisión, el conductor Carlos Quirarte fue una de las personas que se despidió del programa.

Por lo que tras ser despedido nuevos conductores y conductoras entraron en lugar de Carlos Quirarte, ahora el conductor de televisión se sincera para hablar de su salida y cómo fue que tomó la noticia.

Carlos Quirarte contó cómo fue que los despidieron de Sale el Sol al revelar que a todos “nos dieron cuello” un mes antes.

Luego de que Tania Rincón le dijera a Carlos Quirarte que es uno de los conductores más queridos del público y al cual se le extraña

Unas de las preguntas que no pudieron faltar para Carlos Quirarte durante su entrevista en el programa de radio La Caminera fue ¿por qué salió de Sale el Sol?

A lo que Carlos Quirarte respondió que simplemente les “dieron cuello a todo” debido a los cambios que venían.

Por lo que Carlos Quirarte explicó que su despido de Sale el Sol se dio conforme a las necesidades de la producción, que significa una modernización en el matutino.

Pese a ser despedido, Carlos Quirarte no solo se dijo sorprendido con la noticia, sino también por la forma en que lo hicieron, pues es que al conductor se le avisó un mes antes, algo que no había visto antes.

“Hicieron algo que yo no había visto en la televisión, me avisaron un mes antes y pues también fue padre, en los medios no pasa”.

Carlos Quirarte