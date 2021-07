Sherlyn confiesa que críticas sobre su cuerpo afectaron su seguridad

A más de un año de haber debutado en la maternidad, Sherlyn confiesa que aún le afectan las críticas que cibernautas hacen sobre su cuerpo.

“La gente siempre tiene algo que decir sobre el cuerpo ajeno”, reclamó Sherlyn a través de un video publicado en sus historias de Instagram.

El motivo es que recientemente la altruista Sherlyn le afectaron las críticas que comenzó a recibir en redes sociales luego de haber compartido fotos en bikini y desde la playa.

“Ahora que me fui a la playa muchos me pusieron aquí: ¿Estás embarazada? Un mil notas de que ya si ya estaba esperando otro hijo y dije: ‘a lo mejor la gente está viendo algo que yo no veo’” explicó.

Sherlyn (@Sherlyny / Instagram)

Asimismo confesó que aunque ha trabajo en el amor propio, recurrió con su médico para que le indicara si está pasada de peso.

“Los comentarios lograron crear una inseguridad en mí… Fui al doctor, fui con un especialista y no me volví loca ni deje de comer ni nada por el estilo”, explica a la par que indica que su cuerpo es su gran instrumento.

Por lo que se cuidará más ya que su doctora le confirmó que “sí hay que bajar tanto de grasa, hay que subir tanto de músculo porque ha perdido mucha masa muscular a falta del ejercicio”.

Sherlyn pide tener cuidado con lo que se comenta en redes sociales

Por ello pide a los cibernautas tomar conciencia sobre los comentarios que se hacen en redes sociales ya que pueden dañar hasta a la persona más segura.

“Tengamos cuidado con lo que opinamos porque si en una chava que es segura como yo logra hacer ruido, imagínense en una chava con baja autoestima cómo le puede repercutir”, señaló Sherlyn.

Así como pidió cambiar la negatividad por algo positivo y hacer comentarios amables. “Si no tenemos nada que opinar no opinemos porque no sabes por qué situación atraviesa la otra persona”, remató.