Sherlyn y José Ron habrían tenido una noche de pasión

Jorge Clarividente asegura que Sherlyn tuvo relaciones con José Ron para vengarse de su exnovio.

Jorge Clarividente retomó su pelea con Sherlyn, a quien acusa de haber contratado a unos hombres para que lo golpearan. El brujo se acercó a la prensa para esta vez asegurar que la actriz tuvo una noche de pasión con José Ron, por lo que éste podría ser el padre de su hijo.

Jorge Clarividente mostró algunas conversaciones que sostuvo con Sherlyn por WhatsApp donde la actriz habría confesado tener un encuentro sexual con un colega en venganza contra quien era su novio en aquel momento, nada menos que José Luis del dúo musical Río Roma.

“Se metió con él… Mira lo que dice aquí: ‘tuve relaciones con un muchacho. Es actor. Creo que ya te había platicado de él’. Sí, José Ron”, cita un pedazo de la conversación que el brujo mostró a las cámaras del programa de espectáculos Suelta la Sopa.

José Ron y Sherlyn reaccionan a rumores de romance

Por supuesto, reporteros corrieron a buscar a José Ron, quien incómodo aseguró que no sabía de que estaban hablando los reporteros, posteriormente pidió que le preguntaran a Sherlyn y terminó asegurando que son muy buenos amigos .

“¿De qué hablan? Eso qué tiene que ver. Pregúntenle a ella. Yo no sé de qué me hablan. Yo no sé nada de eso, a mí no me metan. Somos muy buenos amigos. La quiero mucho. Perdón, hacen preguntas que…”, dijo y sin más se retiró.

Por su parte, Sherlyn huyó de la prensa en cuanto escuchó el nombre de Jorge Clarividente. Hablaba de su regreso a la televisión y de pronto subió la ventanilla y puso en marcha su automóvil.