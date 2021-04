Sherlyn furiosa porque siguen buscando al padre de su hijo

En un video Sherlyn se pronunció en contra de un programa por seguir buscando al padre de su hijo pues asegura que es violentada.

A finales del mes de mayo Sherlyn anunció que había nacido su hijo André. La cantante se mostró muy emocionada por convertirse en formar una familia.

La actriz confesó que se había sometido a un tratamiento In vitro en Nueva York para cumplir su sueño de ser mamá. Sin embargo han surgido rumores por el posible padre.

Sherlyn: "Lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo"

A través de sus Instagram Stories Sherlyn se mostró molesta con un programa de televisión que continúan sacando notas sobre el posible padre de su hijo.

En su video la actriz arremetió contra ‘Suelta la Sopa’, pues según la famosa andan buscando quién sería el papá de su bebé.

La famosa puntualizó que el programa de espectáculos genera violencia al lanzar especulaciones sobre su pequeño.

"Queridos todos de Suelta la Sopa, me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo. ¡Híjole! Ya no sé si reír o llorar" Sherlyn

Sherlyn destacó que ella se encuentra muy ocupada y puntualizó que no pueden publicar un contenido que no tiene ningún fundamento.

"Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales porque estoy estudiando en la universidad porque hace muy bien estudiar y prepararse justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable" Sherlyn

En ese sentido destacó que lo que el programa de espectáculos hace es violentar a la mujer y en este caso arremeter contra la integridad de su hijo.

"Ustedes siempre hablando de que no se debe violentar a las mujeres y muchos menos a los menores, queridos míos lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo” Sherlyn

Sherlyn les pidió tener cuidado con el tipo de información que publican ya que es un tema delicado y podrían tener consecuencias legales.

“Así que antes de llenar una nota hablando de un menor que es tan delicado, y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, yo les recomendaría eso" Sherlyn

Para finalizar la actriz mostró que se encuentra muy feliz en su faceta como mamá.