Sharis Cid recuerda la muerte de Isaías Gómez: “El último aliento me lo llevé yo”

Hace tres años María del Rosarío Cid, mejor conocida como Sharis Cid, vivió uno de los momentos más fuertes de su vida tras el asesinato de su pareja Isaías Gómez.

Entre lágrimas Sharis Cid recordó el difícil momento que pasó cuando su pareja fue asesinada en 2018 en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Sharis Cid (Agencia México.)

Sharis Cid reveló que Isaías Gómez le “regaló la vida”

En entrevista con Yordi Rosado, Sharis Cid recordó cómo fueron los últimos momentos de Isaías Gómez. De acuerdo con la famosa su pareja se encontraba muy nerviosa por la inauguración de su hotel.

“Nosotros llegamos una semana antes a ver los últimos detalles. Isaías estaba muy contento, pero preocupado, como que no sé, es por el hotel. Qué nervio la inauguración, que si la cocina” Sharis Cid

Sharis Cid destacó que afortunadamente todo salió muy bien y que todos pudieron disfrutar de una gran noche.

“El día de la inauguración fue mágica, muy bonita. Me acuerdo de que nos fuimos a un antro, después del antro un gran amigo de nosotros, Fer Henaine, se puso a tocar el piano. Al otro día se iba a levantar a correr como todos los días y me dice, no quiero, tengo frío. Le dije no vayas, estás muerto (refiriéndose al cansancio y frio)” Sharis Cid

Sharis Cid confesó que Isaías Gómez se fue al hotel para resolver algunas cosas tras la inauguración. Después de ir a verlo, la famosa se quería quedar con él, pero si pareja le pidió que se adelantarán porque iban a viajar al rancho de los Peniche.

Tiempo después Isaías Gómez le marcó para decirle que ya iba de camino y necesitaba que le abrieran el portón y fue en ese momento en el que lo asesinaron.

“Le digo a mi hermano Sergio y a Brandón que le abran el portón y ahí sube mi hermano al minuto y me dice, métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías” Sharis Cid

En su conversación Sharis Cid puntualizó que ella se brincó la ventana para poder estar cerca de Isaías Gómez. La famosa señaló que para ella todavía su pareja seguía viva por lo que incluso le dio respiración de boca a boca.

“Me salí y me brinqué por la ventana del copiloto y en eso yo lo veo, para mí estaba vivo. Pues es cuando yo comienzo a pedir ayuda, veo que no puedo y es cuando yo me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y no” Sharis Cid

Sharis Cid reveló que Isaías Gómez le regaló la vida ya que ella pudo haber estado con él y no contar con estos momentos.

“Él me regaló la vida al decirme, no amor, haz tu maleta. Y yo pude haber insistido y yo no estaría aquí” Sharis Cid

Sharis Cid pudo salir adelante pensando en su nieta

Sharis Cid destacó que en esos momentos se pudo despedir de Isaías Gómez e incluso señaló que sigue cuidándose.

“Te amo con toda mi alma, lo hiciste muy bien. Todo salió hermoso. Le decía no te vayas, Dios está contigo. Lo vi en el funeral y hasta la fecha digo, siento que él está protegiéndome” Sharis Cid

En el video destacó que le sigue doliendo, sobre todo por la manera en la que se fue. Pero sabe que no fue su culpa.

“Es algo que voy a vivir con eso toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta” Sharis Cid

Sharis Cid destacó que Isaías Gómez se fue amándola y eso siempre lo tendrá con ella.

“Me pregunté muchas veces por qué hasta que entendí el para qué. El saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte; es lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y no se lo deseo absolutamente a nadie” Sharis Cid

Yordi Rosado le preguntó a Sharis Cid cómo pudo salir adelante, la famosa confesó que fue por el nacimiento de su nieta por lo que tuvo que agarrar fuerzas y seguir su vida.