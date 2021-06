Apenas han pasado un par de días desde la noticia del nuevo romance de Sharis Cid, y la actriz ya ha recibido un sinfín de críticas en redes sociales.

Y es que algunos rumores señalan que Pedro Canavati, su novio, estaba en proceso de divorcio cuando ellos comenzaron su relación.

Ante las acusaciones, Sharis Cid salió a defender su nueva relación y aseguró que “nada ni nadie empañará la felicidad” que vive la pareja.

A través de redes sociales, Sharis Cid compartió con sus seguidores la felicidad que la rodea debido a su nueva relación con el empresario Pedro Canavati.

Asimismo, agradeció las felicitaciones y apoyo ante la noticia de su romance.

No obstante, la actriz también destacó los rumores que han surgido luego de hacer pública su relación.

Y es que, una revista de espectáculos, señaló que Pedro Canavati estaba iniciando un proceso de divorcio cuando conquistó a Sharis Cid.

Al respecto, ella dijo:

Más adelante, Sharis Cid continuó aclarando otros detalles falsos que fueron difundidos por la revista; todos, obtenidos bajo anonimato.

“Somos adultos, yo tengo 48 años, no 50 como insiste esa revista, él tiene 51, no 55, la que tiene un departamento en Puerto Vallarta soy yo, no él, y es un hombre trabajador, un hombre bueno, un hombre que yo se lo pedí a Dios.”

Sharis Cid