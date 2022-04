La actriz mexicana Sharis Cid, explotó en contra de los medios de comunicación, luego de que ellos buscaran una entrevista con la actriz, a las afueras de Televisa.

Recordemos que, recientemente Sharis Cid confirmó en su cuenta oficial de Instagram, que el caso de su ex pareja Isaías Gómez, fue reabierto.

Cabe señalar que fue asesinado hace aproximadamente cuatro años, sin embargo, ella aseguró que no hablaría más sobre la situación.

Detalló que le ha costado mucho salir adelante, después de lo ocurrido y, ahora que se encuentra plena en todo aspecto, prefiere no dar más declaraciones al respecto.

Sharis Cid e Isaías Gomez (@shariscid)

Recientemente, al ser cuestionada por la prensa sobre el caso, Sharis Cid reiteró que no hablaría más sobre ello.

“Hablé en mi Instagram con todo el amor, con todo el respeto del mundo, no tengo nada más que hablar”. Sharis Cid

Explicó que encontró estabilidad en su vida, razón por la que prefiere dejar de lado el tema, y argumentó que la prensa la busca únicamente cuando atraviesa por algún escándalo.

“Porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida, gracias. Me han apoyado siempre que tengo un problema y cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí, más que cuando hay un problema”. Sharis Cid

Por otro lado, Sharis Cid dejó saber que está viviendo una gran etapa a lado de sus nietos y goza de tener trabajo.

“Entonces espero que a partir de ahora, que estoy feliz, que tengo nietos, una vida maravillosa; déjenme en paz”. Sharis Cid

Finalmente, pidió a los reporteros que también se acerquen a ella para hablar de sus proyectos laborales y dejó saber que sí prefieren no hacerlo, de cualquier modo no necesita de ellos.

“Hablen de lo bonito de mi vida. ¡Ya! Lo qué pasó, ya pasó, ¿me quieren ver enojada? Lo lograron y si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito, gracias”. Sharis Cid

¿Qué dijo Sharis Cid sobre el caso Isaías Gómez en su Instagram?

Sharis Cid, confirmó hace aproximadamente un mes, que el caso de su pareja Isaías Gómez, quien fue asesinado hace aproximadamente cuatro años, se reabrió.

Sin embargo, compartió que no se lo habían notificado y se enteró a través de los medios de comunicación.

“El martes 22 se reabrió el caso de mi pareja que en paz descanse: Isaías Gómez. Yo me enteré por los medios de comunicación, en especial por un programa; ‘Ventaneando’”. Sharis Cid

Pese a ello, finalmente fue citada para formar parte del proceso.

“A mí no se me había notificado, a mí no me había llegado nada en forma como debe de ser. Hace dos días recibí la llamada de la licenciada, la fiscal de San Miguel de Allende. La cual muy amablemente me convocó el día de hoy a ser parte de esta nueva audiencia, de este nuevo proceso que se hace para Isaias”. Sharis Cid

Posteriormente, Sharis Cid declaró que no hablaría más sobre ello, y ofrecería únicamente un comunicado.

Sharis Cid (Instagram/@Shariscid)

“Lo único que voy a decir es que no permitiré que se haga un circo de esto, que como ustedes ya saben fue hace casi ya cuatro años”, expresó Sharis Cid.

Según explicó, le ha tomado tiempo sanar la muerte de Isaías Gómez, por lo que prefiere no tocar más el tema con la prensa.

Finalmente, expresó: “Si ya lo van a hacer, háganlo bien, yo confío en las autoridades de México”.