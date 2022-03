Sharis Cid confirma que caso de Isaias Gómez se reabrió: “Caiga quien tenga que caer” (VIDEO)

La actriz mexicana Sharis Cid, confirmó que el caso de su pareja Isaias Gómez, quien fue asesinado hace aproximadamente cuatro años, se volvió a reabrir.

Recordemos que algunos medios de comunicación habían confirmado esta información, sin embargo Sharis Cid no estaba enterada de la situación.

Fue a penas este viernes cuando la famosa hizo una transmisión en su cuenta oficial en Instagram, para hablar de la situación.

Sharis Cid explicó que a penas el martes de esta semana fue notificada sobre la reapertura del caso, aunque ella ya había escuchado rumores.

“El martes 22 se reabrió el caso de mi pareja que en paz descanse; Isaías Gómez. Yo me enteré por los medios de comunicación, en especial por un programa; ‘Ventaneando’”, señaló.

Sharis Cid (Instagram/@Shariscid)

“A mí no se me había notificado, a mí no me había llegado nada en forma como debe de ser. Hace dos días recibí la llamada de la licenciada, la fiscal de San Miguel de Allende”, dijo.

“La cual muy amablemente me convocó el día de hoy a ser parte de esta nueva audiencia, de este nuevo proceso que se hace para Isaias”, agregó.

Posteriormente, Sharis Cid declaró que no hablaría más sobre ello, y ofrecería únicamente un comunicado.

“Lo único que voy a decir es que no permitiré que se haga un circo de esto, que como ustedes ya saben fue hace casi ya cuatro años”, afirmó.

Según explicó, le ha tomado tiempo sanar la muerte de Isaias Gómez, por lo que prefiere no tocar más el tema con la prensa.

Sharis Cid (Instagram/@Shariscid)

“Un proceso que me ha costado mucho tiempo sacarlo, trabajarlo, ahorita estoy empezando de cero”, compartió Sharis Cid.

Asimismo, expuso que a penas está “empezando a trabajar, regresando a las telenovelas”.

¿Qué espera Sharis Cid de la reapertura del caso Isaias Gómez?

Sharis Cid publicó en sus redes sociales lo que pretende ahora que el caso de Isaias Gómez se reabrió.

“¿Qué quiero yo? Lo que he querido siempre, justicia, que caiga quien tenga que caer pero que verdaderamente se haga justicia”, dijo.

“Después de casi ya 4 años, si esto se está abriendo de nuevo es por algo y espero ese algo sea para dar con los asesinos de Isaias”, añadió.

Finalmente, Sharis Cid expresó gratitud a quienes han respetado su dolor: “Les agradezco a todos su respeto, su entendimiento”.

“Si ya lo van a hacer, háganlo bien, yo confío en las autoridades de México”, comentó Sharis Cid para concluir.