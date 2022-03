Sharis Cid espera justicia por asesinato de su ex, Isaías Gómez, pero pide dejarla en paz ya que se encuentra superando la experiencia traumática.

Pues a pesar de que Sharis Cid dijo ya haber comenzado una nueva etapa en su vida aseguró aún sigue yendo a terapia por lo sucedido.

A lo que cabe recordar en el 2018 Sharis Cid habría sido testigo del asesinato de su ex pareja Isaías Gómez en las calles de San Miguel de Allende en Guanajuato.

Isaías Gómez y Sharis Cid (Agencia México)

Sharis Cid acudirá al juicio si se le llama

Durante una encuentro con la prensa la actriz de 51 años de edad Sharis Cid fue cuestionada por el caso del asesinato de su su ex marido Isaías Gómez.

Y es que explicó la reportera se hará un nuevo juicio en el cual Sharis Cid estaría en la lista de testigos; sin embargo, la actriz dijo no estar enterada.

De acuerdo con Sharis Cid a lo largo de ya casi cuatro años no se hizo nada al respecto motivo por el cual ella habría decidido continuar con su vida.

“Es novedad para mi, la verdad no tenia idea, para mi es un tema cerrado, completamente cerrado, porque se lo dejó yo todo a Dios y entres años y medio casi cuatro no se hizo nada a mi ya que me dejen en paz” Sharis Cid

Y aunque Sharis Cid aclaró sí desea que se haga justicia, menciono no estar y no querer estar más involucrada con el tema que tanto daño le hizo.

“Que se haga justicia como siempre lo he dicho, pero no se nada” Sharis Cid

Sharis Cid (captura de pantalla / Sharis Cid Instagram @shariscid)

Por lo que pidió a los reporteros no vuelvan a hablarle de ello, pues además recientemente Sharis Cid mencionó empezó otra etapa en su vida en la cual su familia es lo más importante.

Este avance que hizo ha sido el resultado de mucho esfuerzo y terapias a las que hasta el momento asiste por lo cual reiteró no querer hablar de ello nuevamente.

“No voy a hablar absolutamente nada de eso, han pasado cuatro años, lo he trabajado mucho, me ha costado mucho salir adelante ustedes como mujeres como hombres deben entender que no fue un proceso nada fácil, estoy en terapia, estoy iniciando una nueva vida” Sharis Cid

Y sobre que ella se encuentra como testigo para el nuevo juicio de uno de los perpetradores del asesinato Sharis Cid mencionó que de ser requerida por las autoridades ella in problema cumplirá con su deber.

Sin embargo, mientras no sea una petición oficial Sharis Cid reiteró no se encuera dispuesta a seguir hablando sobre el asesinato de Isaías Gómez.