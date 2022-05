Shakira trata mal a empleados; les prohíbe mirarla a los ojos, dice una mujer que trabajó al lado de la cantante, quien asegura no permite que alguien brille más que ella.

Si tú crees que Shakira es un ser noble y humilde que deja sonrisas a su paso, podrías estar equivocado, y es que de acuerdo con una supuesta ex colaboradora de la pareja de Gerard Piqué, trabajar con ella es casi imposible.

Verás, una mujer que dice haber trabajado al lado de Shakira, se puso en contacto con el programa Chisme No Like para desenmascarar a la intérprete de “La tortura”.

Shakira (@shakira/Instagram)

“A Shakira no se le puede mirar, no se le puede hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, dijo la mujer que en ningún momento reveló su identidad.

Así como aseguró que Shakira no respeta el tiempo de los demás ya que rodar videos o realizar sesiones con ella es un verdadero infierno.

Esto porque Shakira se toma su tiempo para rodar: “Un trabajo que podría durar 4 horas por las tomas, estamos 17 horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”, subrayó.

Así como acusó a la artista colombiana de dejar fuera de sus videos y proyectos a gente que destaca más que ella.

“Si alguien destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Dice: Tú no, fuera”, cita y recalca que trabajar con Shakira es imposible.

A Shakira no se le puede mirar a los ojos, dice youtuber

Las declaraciones las respalda el YouTuber Javier Hoyos, quien asegura que Shakira no deja que la mires a los ojos y tampoco permite que te tomes fotos junto a ella.

Así como advierte que Gerard Piqué ayuda a Shakira a esquivar a la prensa, por lo que una vez que fueron captados dentro de su vehículo, la famosa pareja puso andar los limpiadores para que el agua impidiera que les tomaran fotos.

Las declaraciones llegan a poco de que el actor y hoy inquilino de “La casa de los famosos”, Osvaldo Ríos, recordará que Shakira y él tuvieron un intenso romance.