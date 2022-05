Shakira es una de las cantantes más conocidas en el mundo, pero en sus inicios ‘puso en su lugar’ a Adal Ramones por tocarle la cintura durante su programa ‘Otro rollo’.

La colombiana comenzó su carrera en los años noventa cuando era adolescente y a los 14 años lanzó su primer disco llamado ‘Magia’.

En 1995 estrenó su álbum llamado ‘Pies descalzos’ el cual contenía algunos de los temas más conocidos de Shakira como ‘Estoy aquí’ y ‘Antología’.

Shakira (@shakira/Instagram)

Fue un año después del lanzamiento de este disco cuando acudió al programa ‘Otro rollo’ en 1996.

‘Otro rollo’ era conducido por Adal Ramones y en esa emisión, Shakira tenía cerca de 19 años y usaba el cabello oscuro y lacio, muy lejos de su actual look.

Durante la entrevista, Shakira trató de imitar el acento de México y hasta lanzó un: “Está de poca madre”.

Shakira se mostró nerviosa y agradeció a los mexicanos por aceptar su música, además de tratarla muy bien.

Las ocurrencias de Adal Ramones hicieron reír carcajadas a Shakira e incluso los padres de la cantante estuvieron presentes en el programa.

Adal Ramones le tocó la cintura a Shakira y ella lo puso en su ‘lugar’

El conductor de ‘Otro rollo’ hizo la entrevista con Shakira muy amena, incluso halagó su belleza.

Hubo un fragmento en el programa donde Shakira habló de que era muy pudorosa y que a lo mucho mostraba su ‘barriga’.

Adal Ramones le cuestionó que cuál barriga y le trató de tocar, ella se mostró un poco incómodo.

Posteriormente él le pidió que les enseñara a mover las caderas y ella contestó que le enviaría las instrucciones.

Durante la sesión de preguntas del público, cuestionaron a Shakira si era cierto que su cintura media 60 centímetros.

Shakira (@shakira)

Adal Ramones tocó su cintura y dijo: “Yo creo que sí tiene 60 de cintura” y rápidamente Shakira le quitó la mano.

“Tú me agarras a mí y no digo nada, agárrame” dijo Adal Ramones a lo que Shakira dijo: “Yo no quiero agarrarte, quién dijo”.

Posteriormente el conductor pidió una cinta métrica con la intención de medir la cintura de Shakira, pero ella entre risas dio a entender que no quería y siguió por describir cómo era su hombre ideal.

Al final Shakira se divirtió en ‘Otro rollo’ y aseguró que se había ‘reído como nunca’, finalizó cantando ¿Dónde estás corazón? para Adal Ramones.