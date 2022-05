Durante una entrevista con Gary Neville para ‘The Overlap’ el futbolista Gerard Piqué reveló por qué no se ha casado con Shakira.

Y es que a pesar de que Gerard Piqué y Shakira tiene más de 12 años de relación y dos hijos, los famosos no han pensado en el matrimonio.

De acuerdo con Gerard Piqué él y Shakira, en gran parte, no se han caso debido a la “mentalidad” de la cantante colombiana.

Sin embargo Gerard Piqué aseguró esta desacuerdo con la decisión de la cantante y que le gusta como están ya que funciona bien.

“Me gusta como funcionamos, tenemos dos niños, de 9 y 7 ahora, trabajamos bien como pareja, no necesitamos estar casados, esta bien.”

Por su parte el conductor del programa bromeo y le preguntó a Gerard Piqué si en alguna ocasión su propuesta ya había sido rechazado por Shakira.

Gerard Piqué rió de buena gana y aclaró ese no era al caso, por lo que la idea del matrimonio, aunque la han hablado nunca a formado parte de us planes.

“No, no es el caso, te lo diría, no tengo problema, pero no es el caso”

Gerard Piqué