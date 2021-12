Shakira felicita a sus seguidores esta Navidad en compañía de su perrita Teddy y su conejo Toby

La cantante de pop colombiana Shakira felicitó a sus seguidores esta Navidad en compañía de su perrita Teddy y su conejo Toby a través de redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram donde Shakira envió una felicitación a sus fans.

La cantante caracterizó como Santa Claus a sus mascotas Teddy y Toby.

En una de las publicaciones, aparece su perrito Teddy con un traje completo de Santa Claus, mientras caía nieve artificial sobre su mascota.

“Let it snow, let it snow, let it snow, sings Teddy” (Va a nevar, va a nevar, va a nevar, canta Teddy), escribió Shakira en la descripción.

En su más reciente publicación, Shakira felicitó a sus fans con una imagen junto al pequeño Toby.

En ella, Shakira posa junto a su conejo, quien lleva puesto un gorro de Navidad a su medida.

“Merry Chrismas from Toby and on behalf of all the bunny moms in the world” (Feliz Navidad de Toby y en nombre de todas las conejitas del mundo), escribió la cantante en la descripción de la imagen.

Fans reaccionan a la felicitación de Shakira

Luego de que Shakira felicitara a sus fanáticos con una tierna fotografía a lado de sus mascotas, los fanáticos de la cantante no tardaron en pronunciarse.

Sin duda, los internautas quedaron enamorados con la ternura de las pequeñas mascotas de la intérprete de 44 años, encanto que expresaron entre los comentarios de la dulce publicación.

Shakira (@Shakira / Instagram)

“Amo las mascotas, son muy especiales”, “Muy hermosos”, “Hermoso post”, “Me enamoré”, escribieron algunos fans sobre las tiernas mascotas.

Asimismo, aprovecharon para felicitar y enviar buenos a Shakira entre los comentarios de las publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Feliz Navidad, Shaki”, “Feliz Navidad, lucen increíble”, “Linda fotico de toda la familia”, “Feliz Navidad, reina”, “Feliz Navidad, deseamos lo mejor para ti y para tu familia”, “Espero la pases bien con tu familia”, escribieron algunos de sus seguidores.

Mientras tanto, Shakira continúa trabajando, cosechando triunfos y compartiendo su día a día a través de su cuenta en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 71 millones de seguidores.