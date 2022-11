Después de haber sido duramente criticada en redes sociales, la cantante colombiana de 45 años de edad, Shakira evitó un error en su carrera.

Pues se informó que pese a los rumores sobre su participación en la inauguración de Qatar 2022, Shakira no participará.

Hasta el momento, Shakira no habría emitido ningún comunicado oficial en redes sociales que explique su ausencia, ya que sí se encontraba en la lista de artistas invitados.

Durante ‘El programa de Ana Rosa’, la periodista española Adriana Dorronsoro dio a conocer que Shakira no participará en la inauguración de Qatar 2022.

De acuerdo con la periodista, fueron “fuentes del entorno de Shakira” quienes le confirmaron recientemente esta información.

Sin embargo, señaló que hasta el momento se desconoce si la cantante colombiana tendrá alguna otra participación en Qatar 2022.

Y es que Shakira se encuentra en la lista de “artistas invitados” por lo que no se descartó que la cantante participe en alguna colaboración.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial”

Adriana Dorronsoro