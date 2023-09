Shakira -de 46 años de edad- lanzó ya su nueva canción a lado de Fuerza Regida. Se trata de El Jefe, cuya letra parece tener dedicatoria para el papá de Gerard Piqué.

¿Pero la cantante en verdad le deseó la muerte a su ex suegro? Parte de la letra de la canción hará pensar a cualquiera en más de una teoría.

Y es que después de su separación con Gerard Piqué -de 36 años de edad- se supo que la relación de Shakira con los padres del ex futbolista no fue la mejor.

Pues no solo se revelaron videos de la mamá de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, callando en público a la cantante.

Sino que medios internacionales también informaron que el papá, Joan Piqué Rovira, supervisó personalmente la mudanza de Shakira fuera de España.

Hay un verso de la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida que ha empezado ha generar algunos comentarios.

Pues si bien la letra de El Jefe habla acerca de la clase trabajadora y de la explotación que se ejerce en este sector de la población, no ha pasado por alto una frase.

Misma que es cantada por Shakira y por la que se ha llegado a pensar que le deseó la muerte a su ex suegro:

¿Shakira deseó la muerte de su ex suegro? La letra de El Jefe traería dedicatoria al papá de Gerard Piqué

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”

El Jefe, Shakira y Fuerza Regida