Tras la muerte de Fernando del Solar, familiares y amigos le dieron un último adiós en una funeraria de la Ciudad de México, pero algunos de sus excompañeros no pudieron ingresar al lugar para despedirse del conductor, como fue el caso de Sergio Sepúlveda.

Sergio Sepúlveda trabajó con Fernando del Solar en ‘Venga la Alegría’ y compartieron una amistad durante varios años.

El conductor de origen argentino, falleció el pasado 30 de junio tras padecer neumonía y sus restos fueron velados en la Ciudad de México, posteriormente sus cenizas serán esparcidas en el mar.

Pocas personas pudieron ingresar al funeral de Fernando del Solar y algunos de sus amigos no pudieron despedirlo, como el caso de Sergio Sepúlveda, según información de Gustavo Adolfo Infante.

Fernando del Solar, conductor. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Sergio Sepúlveda no pudo entrar al funeral de Fernando del Solar

El periodista Gustavo Adolfo Infante contó en su programa de YouTube, que le negaron el acceso a Sergio Sepúlveda al funeral del conductor.

Al parecer el manager de Fernando del Solar no dejó que varias personas entrar a despedir al conductor durante su sepelio.

“Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba” dijo el conductor del programa ‘De Primera Mano’.

También narró que a Sergio Sepúlveda no lo había dejado entrar al funeral y plantó la duda sobre si la relación entre ambos conductores no era buena.

“Entonces a mucha gente no la dejaron entrar, un señor que se llama Sergio Sepúlveda, de Azteca, no lo dejaron entrar (...) a lo mejor le caía gordo, no lo sé, pero el tal Aarón no dejaba entrar a la gente” explicó el periodista.

Hasta el momento Sergio Sepúlveda no se ha manifestado sobre el tema, pero despidió a Fernando del Solar en su cuenta de Instagram.

El conductor de ‘Venga la Alegria’, compartió fotografías junto a Fernando del Solar junto a un mensaje.

“Mi Fer, siempre sonriendo hasta en los momentos dramáticos, es la más grande lección que me dejaste. Quedaron mil risas y goles que compartir” escribió Sergio Sepúlveda para despedir a su excompañero.

La muerte de Fernando del Solar sorprendió al mundo del espectáculo y a sus seguidores, quienes lo recuerdan como un gran conductor.