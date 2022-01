Sergio Mayer se puso nervioso al ver la escena de sexo de su hijo en Rebelde. En entrevista con varios medios el famoso reconoció que ya pudo ver el trabajo de Sergio Mayer Mori.

Tras las críticas que recibió Sergio Mayer Mori, Sergio Mayer salió en su defensa y reveló que le gustó el trabajo que realizó su hijo en Rebelde.

Sergio Mayer reveló que su hijo se encuentra en España ya que busca tener esa nacionalidad, por lo que ahora no regresará a México.

Sergio Mayer Mori se encuentra en medio de la polémica luego de que usuarios cuestionaran su interpretación en Rebelde.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori interpreta a Esteban en la serie de Netflix.

“Me gustó, yo no había visto nada, ni siquiera estuve en el set, me gustó el trabajo que están haciendo todos los chavos. Me parece muy padre cómo lo están manejando, es una serie para jóvenes”

Sergio Mayer