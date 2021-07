Sergio Mayer se burla de acusaciones en su contra: “Falta que me culpen de la desaparición de los 43”

Tras la detención de Héctor Parra por presunto abuso sexual en agravio a su hija Alexa Parra. Daniela Parra arremetió contra Sergio Mayer por presuntamente intervenir en el caso de su papá.

En entrevista con varios medios, Sergio Mayer fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra y se burló de esta situación asegurando que ahora falta que también lo responsabilicen de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Sergio Mayer donde le restó importancia a las acusaciones en su contra por supuestamente utilizar sus influencias en el caso de Héctor Parra.

Sergio Mayer destacó que él no es responsable de todas las cosas y que ahora las personas lo culpan de más situaciones.

“¡Qué barbaridad!... nada más falta que me digan que tengo que ver con la desaparición de los 43… lo digo con todo respeto hacia esos casos, pero ¡qué barbaridad!, ¡qué forma de estar hablando!”

Tras las acusaciones de Daniela Parra en las que asegura que ha influido en el caso de Héctor Parra, Sergio Mayer destacó que ella es una víctima por lo que puede expresar lo que quiera.

Sobre la denuncia que presentará en su contra el abogado de Héctor Parra, Sergio Mayer destacó que no le preocupa y destacó que en el momento que lo haga el pedirá licencia para no hacer uso del fuero.

En este sentido destacó que el abogado ahora tendrá más presión, ya que si no presenta la denuncia el va a quedar mal.

“El día que meta la denuncia yo mismo pido licencia, no tiene por qué esperar, ¿saben qué me de risa?, que ya metieron en un dilema al pobre abogado, porque si no lo hace va a quedar mal”

Sergio Mayer