Sergio Mayer no es mala paga, defiende su amiguísimo Alexis Ayala sobre “Solo para Mujeres”.

Poncho de Nigris sembró la duda sobre qué tan buen jefe es Sergio Mayer, con quien trabajó en el show “Solo para Mujeres”.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, salió a relucir que varios miembros de “Solo para Mujeres” no querían a Sergio Mayer -de 57 años de edad- por mala paga.

Posteriormente, Armando González ‘El Muñeco’ también acusó a Sergio Mayer de explotarlo y pagarle 1000 pesos, cuando él ganaba hasta 150 mil pesos en este show.

Dos exintegrantes de “Solo para Mujeres” ya contaron su muy mala experiencia con Sergio Mayer, quien era productor del show junto a Alexis Ayala.

A pesar de esto, Alexis Ayala defiende a su amigo y asegura que a nadie de sus excompañeros se le quedó a deber.

“No, no, no. No inventen cosas que no son. Nunca “Solo para Mujeres” le ha quedado a deber dinero a nadie”

Alexis Ayala