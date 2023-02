Sergio Mayer fue delatado por su esposa Issabela Camil, pues confiesa que ni regalos le da en fechas importantes ¿no es detallistas?.

Issabela Camil y Sergio Mayer llevan casados 13 años, y hasta el momento son una de las parejas más sólidas del medio.

La feliz pareja tiene dos hijas y se muestran contentos ante los medios, pero Issabela Camil ‘echó de cabeza’ a su esposo y reveló que no es detallista.

Durante un homenaje a Silvia Pinal, Sergio Mayer -de 56 años de edad- acudió acompañado de Issabela Camil -de 54 años de edad.

Sergio Mayer reveló en una entrevista con Hoy, que él no celebraba el 14 de febrero, por lo que Issabela Camil fue cuestionado si esto era cierto.

“No, no es, no es de ninguna de fecha, ni de aniversario, ni del 14, ni de nada, así es, no sé, es atípico de todo”

Issabela Camil