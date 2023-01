Sergio Mayer fue nombrado Rey Mariachi 2023, siendo coronado el pasado sábado 28 de enero; pero durante la ceremonia, el actor no pudo cantar y se le fue la voz.

Como parte del evento, fans y organizadores le pidieron a Sergio Mayer que cantara para demostrar que era un buen Rey Mariachi 2023.

Él no quería, aún así la gente insistió y decidió aventarse un pedazo de “Yo Soy el Aventurero” de Pedro Fernández.

Sin embargo, a los pocos segundos ya no pudo con el ritmo de la canción, quedándose sin aliento y sin voz, al grado que tuvo que sacar su inhalador para recuperarse.

Sergio Mayer aceptó que él no canta

Sergio Mayer no tuvo empacho en aceptar que él no canta, de hecho declaró que por eso lo sacaron de Garibaldi; de ahí que no quisiera interpretar una canción con el mariachi.

Esto quedó demostrado cuando quiso interpretar “Yo Soy el Aventurero”, dejando tirado al mariachi al no poder mantener la voz y el aliento por más tiempo.

A mencionar que no es secreto que Sergio Mayer no sea un buen interprete, pues se le reconoce más por su carrera como actor y en la política, que por hacer música.

Caso contrario a varios de sus compañeros de Garibaldi, que siguieron su carrera como cantantes tiempo después que el grupo se disolvió.

Sergio Mayer (@sergiomayerb/Instagram)

Nombramiento de Sergio Mayer como Rey Mariachi ha causado polémica

Que se nombrara Rey Mariachi 2023 a Sergio Mayer no caído bien en el gremio ni entre algunos periodistas de espectáculos, pues consideran que es un insulto.

Gustavo Adolfo Infante señaló que es una verguenza que se haya nombrado a Sergio Mayer “Rey Mariachi 2023″, es lo mismo que si al periodista lo nombraran “Rey de los astronautas mexicanos que van a Marte”.

Por su parte, Fernando Carmona, secretario de la Unión de Mariachis, mencionó que el actor no merece ese título, pues no es alguien que se haya dedicado a la música mexicana.

Además mencionó que ellos no reconocen el título ni el nombramiento, al no ser una persona que represente al género.