El actor mexicano Sergio Mayer, compartió algunos de los pormenores en torno a su libro de memorias, próximo a lanzarse y confesó que en él citará a personalidades como Luis de Llano y Bárbara Mori.

Recordemos que en marzo de este año, Sasha Sokol rompió el silencio en torno al abuso que vivió a los 14 años por parte del productor Luis de Llano.

Pese a ello, Sergio Mayer aclaró que en su libro no abordará las acusaciones de la cantante de Timbiriche, únicamente citará al acusado porque formó parte de su historia, al producir Garibaldi, agrupación que lo llevó a la fama.

“Voy a hablar de Luis de Llano dentro del libro, pero no de su tema porque eso a mí no me compete”, dejó Saber Sergio Mayer.

(Agencia México)

“Luis de Llano está en el libro en la parte de Garibaldi; el accidente de ‘Sólo para mujeres’, el tema de las regalías, el tema de cuando fui a Miami a recuperar el cuerpo de José José”, añadió.

A pesar de ello, aseguró que su libro será controversial y tocará los temas más escandalosos de su trayectoria.

“No tengo duda que va a haber temas polémicos, van a saber realidades desde mi punto de vista, mi percepción y mi realidad”, expuso.

“Han dicho de todo, pero yo voy a dar mis versiones y mi punto de vista”, agregó.

Sergio Mayer abordará su relación con Bárbara Mori, tal como de Luis de Llano en libro de memorias

Sergio Mayer confesó que su libro no sólo tocará el tema de Luis de Llano, tambien abordará su historia con Bárbara Mori, quien es la madre de su primer hijo; Sergio Mayer Mori.

Sin embargo, aclaró que la actriz será mencionada con todo el respeto que se merece.

“Definitivamente (hablaré de Bárbara Mori). No sé si mencionar ese tema, hay que ser respetuosos en ese aspecto porque hoy en día ya tienen pareja y están casadas”, dijo.

Bárbara Mori y Sergio Mayer Mori (Tomada del Facebook de Sergio Mayer Mori)

“Tuve algunas parejas pero yo creo que en ese tema no. De todo lo demás, de las polémicas, chismes, dimes y diretes, voy a dar y aclarar muchas cosas”, agregó para concluir.

Mientras tanto, sus fanáticos y detractores están a la expectativa sobre su obra de memorias.