Sergio Mayer Bretón llama “la maldición de Garibaldi” a lo que pasa cada que el grupo se quiere juntar para hacer un tour del reencuentro.

Si por algo es conocido Sergio Mayer -de 56 años de edad-, es por pertenecer a Garibaldi y aunque tuvieron participación en el 90′s Pop Tour, descartó una gira de ellos solos.

El actor y cantante dijo que los persigue “la maldición de Garibaldi”, pues cada que se quieren reencontrar algo pasa que los detiene en sus planes.

Garibaldi contrató a una artista y no le quiso pagar por una sospechosa razón

Asimismo, dejó ver su interés en seguir en la política, teniendo el 2024 como fecha para regresar a este ámbito. Eso sí, dijo que es por gusto, no por el dinero que gana.

Sergio Mayer y Garibaldi regresaron a los escenarios hace unos meses, esto debido a la participación que tuvieron en el 90′s Pop Tour, lo que llamó a la petición de que tuvieran un reencuentro solos.

Algunos aseguran que Garibaldi marcó una etapa importante en la vida de los ahora adultos, de modo que el reencuentro se pide a gritos.

Y no creas que los cantantes no lo han tenido en cuenta, Sergio Mayer le dijo en una entrevista a Ana María Alvarado -de 54 años de edad- que sí lo quieren hacer, pero traen una maldición encima.

Sergio Mayer dijo que hay una “maldición de Garibaldi”, misma que sucede cada que el grupo quiere tener un tour del reencuentro y por una u otra razón, no se logra concretar.

Sin embargo, Sergio Mayer dijo que Garibaldi sí tiene fechas, pero no en México.

Explicó que se trata de un concierto en Quito, Ecuador “y otras fechas que ya teníamos comprometidas”.

Sergio Mayer no solo habló de Garibaldi, sino que muy enseñador de pecho, contó que tiene planes para seguir en la política del país y el 2024 es su objetivo.

Aunque ya estuvo como diputado y no logró reelegirse en el 2021, Sergio Mayer no quita el dedo del renglón y ya vio que el 2024 será su año.

Y pese a que en muchas ocasiones es tundido por ser cantante y actor y meterse en la política, él defendió sus motivos para buscar otro intento.

“Ya viene el 24 y por supuesto que me verán activo, no hay mayor satisfacción que me ha dado la vida que poder ser representante popular y ayudar a la gente que más lo necesita”.

Sergio Mayer, actor.