La ‘guerra’ de declaraciones entre Sergio Mayer y Natália Subtil siguen, pues ahora el exdiputado acusa a la madre de su nieta de nunca llevarla a la escuela.

Natália Subtil tiene una hija de 5 años con Sergio Mayer Mori de 24 años, pero recientemente lo demandó por no pagar la pensión alimenticia que le corresponde a la menor.

Sergio Mayer Bretón de 56 años, ha arremetido en varias ocasiones contra Natália Subtil, a quien acusa de estupro y de querer aprovecharse de la situación.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Natália Subtil tachó de metiche a Sergio Mayer y lo acusa de hostigarla.

Sergio Mayer analiza la posibilidad de demandar a Natália Subtil (Especial)

Ahora Sergio Mayer volvió a explotar contra la madre de su nieta y niega que él le haya enviado paparazzis a Natália Subtil, como ella había afirmado en el programa de Imagen Tv.

También habló de la camioneta que le prestó a Natália Subtil para que trasladara a su nieta.

“Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar, se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela y no la llevó a la escuela. Vayan y pregunten en qué escuela, para que se enteren que nunca la llevó en todo el año” Sergio Mayer

El exgaribaldi acusa a Natália Subtil de no llevar al colegio a Mila a pesar de que Sergio Mayer Mori pagó todo el año: “Fue a menos de la mitad de las clases, que porque se deprime o se va de viaje, no hay ninguna justificación para que no lleves a tu hija a la escuela”.

Natália Subtil reitera que demandó a Sergio Mayer Mori y no a su papá

La modelo de 34 años, se sigue defendiendo de las palabras de Sergio Mayer Bretón y dice que no puede obligar a que Sergio Mayer Mori conviva con su hija.

Natália Subtil mencionó que le molesta que Sergio Mayer la ataque en un asunto que no le corresponde: “Hace creer que te estás haciendo víctima, pero en realidad estamos pidiendo el derecho de mi hija”.

Sobre la camioneta por la que podría ser demandada, ella asegura que este auto fue dejado por Sergio Mayer Mori para Mila.

Natália Subtil (@nataliasubtil)

“Ni pensión tengo, es lo único que le dejaron a mi hija. Mi abogado me dijo que no la entregue todavía porque es lo único que tengo que ellos le dejaron a Mila” Natália Subtil

Volvió a desmentir que ella haya tenido relaciones sexuales con Sergio Mayer Mori, cuando aún era menor de edad: “Solo calculen la edad de mi hija y la edad de él, y ahí salen los cálculos bien”.

Natália Subtil volvió aclarar que la obligación de la manutención es de Sergio Mayer Mori, por lo que su padre no debería de entrometerse.