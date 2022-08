Natália Subtil reveló varios detalles de la pelea que lleva con el padre de su hija y acusa a Sergio Mayer de hostigarla, además de destruir la relación que tenía con Sergio Mayer Mori.

A inicios de agosto, la modelo brasileña de 34 años, contó que Sergio Mayer Mori no se hacía cargo de la manutención de su hija, Mila Mayer de 5 años.

Sergio Mayer Bretón de 56 años, arremetió contra la madre de su nieta y la acusó no permitirle ver a Mila.

Ahora, Natália Subtil acudió al programa ‘De Primera Mano’ y contó cómo es la relación que lleva con la familia paterna de su hija.

La modelo narró que aún era pareja de Sergio Mayer Mori, de 24 años, cuando se enteró de su embarazo, pero con el paso del tiempo, fue Sergio Mayer quien aconsejó a su hijo que no se casara.

Además, contó que el exgaribaldi dio a conocer su embarazo sin su consentimiento y la querían obligar a firmar un convenio sobre su maternidad.

Natália Subtil describió a Sergio Mayer como ‘metiche’: “Se mete en la relación o en dónde no es llamado, por que en la demanda no es contra él, solo estoy pidiendo los derechos de mi hija, no entiendo de dónde salen esas ganas de estar peleando”.

También acusa al exdiputado de hostigarla, pues sospecha que le manda paparazzis, con los que se ha encontrado hasta cuando acude al ginecólogo.

Natália Subtil menciona que ella solo quiere que Sergio Mayer Mori pague los gastos de su hija, pues desde hace seis meses no ha dado la pensión que le corresponde a Mila.

¿Sergio Mayer quería demandan a Natália Subtil?

Una camioneta desató un pleito entre Natália Subtil y Sergio Mayer e incluso la quiso demandar.

Narra que cuando Sergio Mayer Mori se fue a España, le dejo una camioneta para que llevara a Mila a sus actividades.

A Sergio Mayer no le pareció esto y le cambió el auto por uno más grande. Cuando Natália Subtil comienza la demanda contra Sergio Mayer Mori, su padre le exige el auto de regreso.

“Me está pidiendo la camioneta, pero obviamente mi abogado me dice que todavía no la puedo entregar por los trámites legales” explicó la modelo.

La también compositora tacha de manipulador a Sergio Mayer, pues lo acusa de influenciar las decisiones del padre de su hija.

Sergio Mayer acusa a Natália Subtil de no dejarla ver a su nieta (Instagram)

Natália Subtil dejó claro que la demanda que tiene contra Sergio Mayer Mori no significa que dejará de ver a su hija, incluso ella siempre buscado que conviva con su familia paterna.

“No utilizo a mi hija como una moneda de cambio, mi hija tiene el derecho de convivir con su familia paterna, independientemente de los problemas que los adultos tienen” Natália Subtil

Natália Subtil ya realizó la demanda para que se le otorgue una pensión alimenticia a su hija y Sergio Mayer Mori ya no ha dado más detalles.