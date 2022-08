Luego de que Natália Subtil revelara que Sergio Mayer Mori no se hace responsable de la manutención de su hija, se desató una guerra de declaraciones y Sergio Mayer revelo que quiere demandar a la brasileña por esta razón.

Natália Subtil de 34 años tuvo una fugaz relación con Sergio Mayer Mori de 24 años, y procrearon una hija llamada Mila, de 5 años.

A inicios de agosto, la también compositora denunció que el padre de su hija no se hacía cargo de su manutención.

Sergio Mayer Bretón de 56 años, fue el primero en pronunciarse sobre lo ocurrido y acusó a Natália Subtil de hacerse la víctima por ser mujer y de querer que la mantuvieran.

Sergio Mayer acusa a Natália Subtil de no dejarla ver a su nieta (Instagram)

La guerra de declaraciones no paró ahí, pues durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, Sergio Mayer asegura que Natália Subtil tuvo relaciones con su hijo cuando este era menor de edad y ella estaba casada.

Asegura que nunca han tocado el tema, pero la brasileña habría cometido el delito de estupro: “Eso es estupro, era menor de edad, ella estaba casada y es un tema que ahí se ha quedado encimita”.

También planteó la posibilidad de denunciar a Natália Subtil por abuso de confianza, pues se negaba a devolver una camioneta que le había prestado para el traslado de Mila.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche. Le presté mi camioneta y ahí la tiene, no me la quiere regresar eso se llama abuso de confianza. Yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza por abuso” Sergio Mayer

Esto dice Natália Subtil sobre la camioneta que le prestó Sergio Mayer

El exdiputado asegura que Natália Subtil no quiere regresar la camioneta: “No me la va regresar, que si quiero la camioneta tengo que dar una a mi hijo”.

La expareja de Sergio Mayer Mori dio una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’ y contó su versión.

Asegura que cuando el papá de su hija se fue a Europa, él le iba a dar su camioneta para que trasladara a su hija.

Natália Subtil y su hija Mila Mayer (Instagram/NatáliaS)

Pero, Sergio Mayer le aconsejó a su hijo que mejor esa camioneta se la diera y él le iba a dar otro auto a Natália Subtil.

Menciona que no la puede regresar por consejo de su abogado: “Me está pidiendo la camioneta, pero obviamente mi abogado me dice que todavía no la puedo entregar por los trámites legales” explicó la modelo.

También contó que cuando Sergio Mayer se enteró de la demanda de manutención contra su hijo, fue que comenzó a pedirle la camioneta.