Sergio Mayer Mori se reunió con su hija luego de que Natália Subtil le reprochara por no convivir con la menor. Ahora Sergio Mayer menciona que la modelo no la deja ver a su nieta y arremetió contra ella.

Todo inició cuando la modelo brasileña de 34 años, manifestara que Sergio Mayer Mori, de 24 años, no tenía contacto con su hija Mila, además de no pagar su manutención.

Posteriormente, el hijo de Bárbara Mori regresó a México y se reunió con su hija, incluso compartió videos de la niña con su abuelo Sergio Mayer.

Natália Subtil volvió arremeter contra su expareja y le reprochó que solo hubiera convivido con su hija seis horas, además volvió a mencionar que no le dan la pensión alimenticia que le corresponde a la niña.

Sergio Mayer Mori y su hija Mila. (@smayermori)

Sergio Mayer dice que Natália Subtil no la deja ver a su nieta

Sergio Mayer habló con el programa ‘Ventaneando’ y mostró su molestia por las declaraciones de Natália Subtil.

Asegura que la modelo brasileña no le permite ver a su nieta de 5 años, incluso lo bloqueó de sus redes sociales, medio por el cual podía estar al pendiente de la niña.

“Mi hijo llegó ayer, y ayer mismo fue a ver a su hija y estuvo con ella, y pasó toda la tarde con ella. Creo ahí vieron cómo lo quiere (...) Natalia no sé ¿cuál sea el problema? O ¿qué es lo que quiere?” Sergio Mayer

Expresó que no sabe nada de su nieta. “Me bloqueó, no me permiten ver la redes de mi nieta, lo cual me parece fuera de contexto (...) si alguien la ha apoyado y v ha estado al pendiente de ella”.

Sergio Mayer Mori y su papá, Sergio Mayer. (Agencia México)

Sergio Mayer volvió a reiterar su cariño con Mila, pero le molestó que Natália Subtil haya recurrido a la prensa para dar a conocer sus problemas de familia.

Aseguró que seguirá al pendiente de Mila por amor, pero externó que Natália Subtil tendría intereses ajenos al bienestar de su hija.

Natália Subtil (@nataliasubtil)

“Ella es una mujer de 34 o 35 años, que tiene un compromiso, una responsabilidad de buscar trabajo (...) si hubiera algo que no está de acuerdo ¿por qué no va con las autoridades?” dijo el exdiputado.

Acusó a la expareja de su hijo de chantajearlos con la menor, a quien externó su apoyo incondicional, pero reiteró que no es su obligación.

“La niña estuvo aquí en Mérida, estuvo casi un mes completo con mis papás, y vamos a ver por ella siempre, pero de ahí a tener que cargar con algo que no te corresponde, no”, arremetió Sergio Mayer contra Natalia Subtil.