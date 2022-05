Al afirmar que no es partidario ni promotor de la violencia, el exdiputado federal, Sergio Mayer, señaló que Héctor Suárez Gomís le puso un “estate quieto” a Vicente Serrano.

Así lo destacó Sergio Mayer por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, añadiendo “Qué belleza”, a su comentario sobre el actuar de Héctor Suárez Gomís.

En su mensaje en el que arremetió en contra de Vicente Serrano, Sergio Mayer también exhortó a la CNDH no hacer “el ridículo”, luego de que la comisión llamó a reforzar la protección al periodista.

Tras el incidente protagonizado por Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano, el exdiputado Sergio Mayer señaló que el comediante le puso un “estate quieto” al periodista.

A través de un par de mensajes compartidos en su cuenta de Twitter, Sergio Mayer manifestó su postura a favor de Héctor Suárez Gomís, por confrontara Vicente Serrano.

Lo anterior debido a que en su primer tuit, el exlegislador definió como una “belleza” lo ocurrido en un restaurante de Plaza Artz , aunque destacó que es promotor de la no violencia.

De la misma forma, en su publicación Sergio Mayer arremetió en contra de Vicente Serrano, a quien calificó como un “provocador y lamehuevos” de quien afirmó, “solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”.

Además, llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no hacer “el ridículo”, pues consideró que al organismo no le corresponde opinar sobre hechos como el ocurrido.

“Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dió un estate quieto al provocador y lame🥚’s de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas,él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”

Sergio Mayer