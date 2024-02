A casi cuatro años de haberse separado de Tini Stoessel, Sebastián Yatra sigue lamentando que en su momento fuera señalado como “el villano del cuento” y que esa ruptura salpicara a Danna Paola.

Y es que rumores aseguraron que Danna Paola -de 28 años de edad- fue la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pero ¿es verdad?

Sebastián Yatra -de 29 años de edad- finalmente revela si tuvo un amorío con la intérprete de “Mala fama”.

Danna Paola y Sebastián Yatra (Tomada de video)

Sebastián Yatra por fin revela si Danna Paola tuvo algo que ver en su ruptura con Tini Stoessel

Por medio de la revista ¡HOLA! México, Sebastián Yatra dijo no haberse defendido de las acusaciones de infidelidad con Danna Paola porque le dolió su ruptura con Tini Stoessel, de 26 años de edad.

Por lo que hoy que vuelven a involucrarlos sentimentalmente pese a que Sebastián Yatra y Tinni Stoessel no han dado motivos para pensar que están nuevamente juntos, el cantante niega un amorío con Danna Paola.

El intérprete de “Ojos marrones” acepta haber trabajado a gusto con Danna Paola en el tema “No bailes sola” lanzado en 2020, pero nada más.

Niega que hayan intercambiado mensajes de coqueteo por lo que es injusto que lo señalarán como si fuera “el villano del cuento”.

Sebastián Yatra (@sebastianyatra / Instagram)

¿Por qué se separaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel?

Sebastián Yatra y Tini Stoessel hicieron público su amor en 2019; sin embargo, sus fans sospechaban de su romance meses antes de que éstos lo aceptaran.

Aunque su relación era una de las más envidiadas de la farándula, Sebastián Yatra y Tini Stoessel quebraron miles de corazones cuando anunciaron su separación en mayo de 2020.

“Las cosas a veces no salen como uno se imagina”, dijo Sebastián Yatra en aquel momento; no obstante, tanto él como Tini Stoessel no quisieron decir el motivo.

Tiempo después el cantante dijo haber sido un hombre inmaduro cuando estaba con Tini Stoessel por lo que no era el momento para tener una relación.

Así como dijo haber perdido su individualidad, razón por la que se separaron con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Él se fue a Medellín para estar con su familia.