¿Sebastián Yatra habló mal de Camilo y Rauw Alejandro? El cantante lo aclara luego de que el video que se filtró en la web lo pusiera en aprietos.

En SDPnoticias te dimos a conocer el video que muestra a Sebastián Yatra asegurándole a una de sus amigas que Camilo y Rauw Alejandro no están tan enamorados, comentario que no gustó a fans de los involucrados.

Por lo que rápidamente comenzaron a llamar “metiche, envidioso y mal amigo” a Sebastián Yatra, quien decidió poner un alto a los ataques antes de que las cosas se le salieran de las manos.

Sebastián Yatra habló mal de Camilo y Rauw Alejandro por publicidad

A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Yatra rompió el silencio, sí habló mal de Camilo y de Rauw Alejandro pero fue para promocionar su nueva canción, por lo que les pide disculpas.

“Sorry @rauwalejandro y @camilo es una tiradera de amor, los quiero”, escribió en la red social donde dio un adelanto de su nueva canción.

“Dile a tu papá que te mudas a conmigo. Dile tu mamá que es en serio que no somos amigos, ni Camilo ni Rauw están tan enamorados, que me junten varias vidas me las paso a tu lado”, canta y baila el cantante.

Reaccionan a engaño de Sebastián Yatra

Yurem fue el primero en reacciona al engaño de Sebastian Yatra, ¿qué dijo? Lo aplaudió al considerar que es una buena estrategia publicitaria.

Así como algunos fans dijeron están ansiosos por escuchar el nuevo tema: “Lol, te amo”, “Me lo imaginaba”, “Era sabido”, “Como creyeron que podías hacer algo así”, “Para los que hablan por hablar”,

“Nene, te gusta arma lio”, “Yatra una vez más nos hizo caer”, “Quedaron como payasos”, “Que bien suena”, le expresan entre comentarios.

Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Sebastián Yatra no es el primer cantante que arma un “videoescándalo” para promocionar su trabajo, anteriormente lo hizo Yuri con María León, por lo que fueron sumamente criticadas.

Por otro lado, se desconoce si Camilo o Rauw Alejandro estaban enterados de los planes del cantante.