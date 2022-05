Cuidado con lo que dices y dónde lo dices... Captan a Sebastián Yatra hablando mal de Camilo y Rauw Alejandro: “no están enamorados”, dijo a Susana Giménez quien no podía creer lo que escuchaba.

Verás, a días de que en redes sociales circulara un supuesto video sexual de Sebastián Yatra, llega una nueva grabación pero está vez sí es el cantante el protagonista.

El nuevo video muestra Sebastián Yatra en un restaurante disfrutado de una deliciosa comida en compañía de la presentadora argentina Susana Giménez y otras personas.

Ambos se estaban poniendo al día cuando de pronto, Sebastián Yatra le dice a su amiga que Camilo y Rauw Alejandro no están enamorados.

Evaluna y Camilo (@evaluna/Instagram )

Rosalía y Rauw Alejandro (@rauwalejandro / Instagram)

Recordemos que los cantantes están en pareja con Evaluna y Rosalía, respectivamente.

“Ni camilo ni Rauw están enamorados. Yo lo que me he dado cuenta todos estos años que he trabajo en la industria”, dice en la grabación de 30 segundos.

Tachan de chismoso a Sebastián Yatra

Aunque no está claro el por qué de las palabras de Sebastián Yatra, el comentario enfureció a los cibernautas quienes reprueban que ése haya hablado de relaciones ajenas.

“Hoy no se puede confiar en nadie”, “Envidioso”, “No es bueno andarnos metiendo en la vida de otras personas”, “Falta de respeto y lealtad”, “Eso le pasa por bocón”,

“Les faltó decir: no pues cada quién, quiénes somos para juzgar”, “Él dice que en esto del arte todo es marketing… El que grabó estaba en la mesa, ni judas se atrevió a tanto”, se lee entre comentarios.

Por supuesto no faltaron las personas que aseguran que todo está armado y que se trata de una estrategia de Sebastián Yatra para hacerse publicidad.

Sebastián Yatra (@sebastianyatra)

Mientras el cantante aclara el por qué de su comentario, recordemos que Camilo actualmente está casado con Evaluna, con quien recientemente tuvo un hijo. La dupla de artistas tiene una relación de cinco años.

Por su parte, Rauw Alejandro y Rosalía oficializaron su romance en septiembre de 2021 luego de una ola de rumores.